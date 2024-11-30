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南投森林法案件占全國近1／5　查緝盜伐平台會議分享偵辦心法

▲南投地區檢、警、林、移各單位共同召開「查緝盜伐森林聯繫平台會議」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投地區檢、警、林、移各單位共同召開「查緝盜伐森林聯繫平台會議」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為維護我國珍貴林木資源永續，強化檢、警、林、移各機關協調與合作，南投地檢署與林業保育署南投分署於19日在農業部林業試驗所蓮華池研究中心，共同舉辦「113年度南投地區檢警林移查緝盜伐森林聯繫平台會議」。

林業保育署南投分署長李政賢、保七總隊第六大隊長盧世哲、南投縣警局刑警大隊副大隊長李偉堯副及信義分局、仁愛分局、移民署中區事務大隊南投縣專勤隊等機關皆指派代表與會，與南投檢方廣泛交換意見，並由臺灣高檢署臺中分署檢察長林錦村及檢察官蔣志祥檢察官蒞臨指導。

南投地檢署檢察長黃元冠致詞時表示，臺灣高檢署訂定之「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪行動方案」，已於今年10月8日生效，將納入內政部、環境部及農業部等更多部會機關共同查緝廢棄物及盜伐林木等犯罪，以維護環境正義；經統計，過去5年全國《森林法》案件共1720件，本署佔近五分之一的343件，高居各地檢署之冠，為該署轄區之特色案件，因此與各夥伴機關務必持續緊密合作，強力偵辦查緝此類型案件。

▲南投地區檢、警、林、移各單位共同召開「查緝盜伐森林聯繫平台會議」。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃元冠透露，該署今年有2件撿拾林木作為營火使用案件，承辦檢察官皆巧妙運用緩起訴處分，要求被告支付遠逾所燒毀林木價值之高額緩起訴處分金，並發布新聞稿廣為宣導，更能達到嚇阻及預防犯罪之效果；李政賢亦表示，過去一年南投盜伐林木案件已有效嚇阻，肯定檢警林移緊密合作的成效。

南投地檢署檢察官簡汝珊及盧世哲於本次會議上，也深入簡出地說明盜伐案件之偵辦過程、遭遇問題及防制作為，現場反應熱烈；黃元冠從其分享的不同案例，發現皆有返國或逃逸移工、甚至外配名下有許多車輛可供調度、並使用AB車牌規避查緝等共通情形，造成向上溯源斷點及法院沒收困難，因此具體指示日後除應落實偵查中扣押車輛之變價，並應積極就此部分獨立專案追查，同時引用盧世哲之金句：「不是看到希望而堅持，而是堅持看到希望」，只要堅持查緝，定能向上溯源、追出完整的盜伐集團。

林錦村亦以福特汽車創辦人Henry Ford之箴言：「若所有人都能一同向前邁進， 成功便會水到渠成。」期勉與會之檢警林移各機關都能團結一致，保持熱情，堅定查緝信念並付出行動，將盜伐不法集團繩之以法，讓南投好山好水得以永續，保護國土不要被破壞。

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