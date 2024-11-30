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2025「條通祭·冬」推微醺散步與沈浸式導覽！早鳥票999元暢飲40家特色酒吧

▲▼條通女帝Siena(左起)、北市議員林珍羽、市議員顏若芳、市議員柳采薇、中山區區長黃鳴鴻、北市產發局長陳俊安一同出席2025「條通祭·冬」酒精路跑宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲條通女帝Siena(左起)、北市議員林珍羽、市議員顏若芳、市議員柳采薇、中山區區長黃鳴鴻、北市產發局長陳俊安一同出席2025「條通祭·冬」酒精路跑宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）
《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。
 

記者楊智雯／台北報導

台北條通商圈以其濃厚的日式氛圍聞名，商圈匯集日式小吃、居酒屋、懷石料理亭、餐酒館等各式和風料理店積累了專屬的日式台灣味，打造出豐富精彩夜生活，為推廣條通文化，一群在地青年整合條通店家舉辦「2025條通祭·冬」系列活動，將於明年1月4日舉辦「微醺散步」，首次號召40家中山區條通商圈的特色酒吧參與，早鳥票於12/1獨家在Klook開賣，單人999元就能喝40家酒吧，算下來一杯只要25元，預計將吸引900人參與這場獨特的文化體驗盛事！

11/30宣布2025「條通祭·冬」系列活動即將開跑，現場由條通女帝Siena領銜，帶領參與貴賓共同品嚐特調的「條通特色」飲品，象徵活動正式啟動，條通女帝Siena更以其獨特的魅力，將活動比喻為真實世界的「華燈初上」，讓大家深入體驗條通的迷人風情，台北市政府林奕華副市長、台北市政府產業發展局陳俊安局長、條通女帝Siena、條通祭共同主理人Kevin以及眾多貴賓也一同出席，為這場備受期待的文化活動揭開序幕。

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▲▼台北市副市長林奕華出席2025「條通祭·冬」酒精路跑宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府林奕華副市長相信這一系列活動將吸引更多國際觀光客。

到訪條通商圈讓你不用飛日本，就能體驗獨特的日式酒吧魅力，台北市政府林奕華副市長表示：「台北市中山區的條通商圈充滿日式台灣味，很有自己的風格，走到巷弄內有各式店家帶來驚喜，感謝自治組織整合商圈力量與政府合作，這次還有推出特別的導覽活動，接下來還有台北燈節等活動，相信這一系列活動將吸引更多國際觀光客，實現越在地越國際」。

▲▼北市產發局長陳俊安出席2025「條通祭·冬」酒精路跑宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府產業發展局陳俊安希望將條通文化再擦亮。

條通商圈的優勢在於特殊歷史背景所形成的多元風格，台北市政府產業發展局陳俊安提到：「希望將條通文化再擦亮，明年1月是條通祭第一次舉辦，未來希望市府一起合作，串連年貨大街等台北市各區商圈，打造成來台北必去的觀光活動，明年大巨蛋周邊效益會再擴大到周邊商圈，大家看完演唱會、球賽就可以搭捷運到善導寺來條通享受不一樣的台北夜生活」，群策群力共榮共好，讓條通文化打響國際化，讓台北的夜生活越夜越美麗。

條通商圈內從一到十條通不同時代錯落的年代感是難以複製的特色，希望透過全新的「2025條通祭·冬」系列活動，吸引更多人深入走訪條通，引領民眾遊逛在地古蹟及特色店家，走入屬於條通的歷史脈絡與時代故事，為行銷商圈新特色，「2025條通祭·冬」系列活動更號召「知心寮」、日式酒吧「Bar Nine」、卡拉OK酒吧「圍莉那音樂沙發酒吧」等40家特色酒吧合作，獨家在Klook開賣票券，12/1起早鳥票999元、雙人早鳥票1900元，12/7起恢復單人票1199元、雙人票2200元。

▲▼條通女帝Siena(左起)、台北市副市長林奕華、條通祭共同主理人Kevin、北市產發局長陳俊安(右一)一同出席2025「條通祭·冬」酒精路跑宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲條通女帝Siena(左起)、台北市副市長林奕華、條通祭共同主理人Kevin、北市產發局長陳俊安(右一)一同出席2025「條通祭·冬」酒精路跑宣傳記者會。
《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

這次微醺散步活動當天，購票者領到Shot杯、帆布袋、贏9力、路跑酒吧等商品後開始跑吧，即可在40家合作特色酒吧中免費喝一杯Shot，前300名完成報到者，加碼送條通在地日式餐廳串藏燒鳥居酒屋、魚擺擺魚火鍋、麵屋武藏神山店的指定免費餐點，參與者還可另外參與抽獎活動，有機會抽中PS5、Switch、Profusion精美化妝組、條通大酒券等獎項，價值250元的條通大酒券可在明年2月28日在40家合作酒吧使用，不僅可以滿足參賽者想品嚐不同調酒的興趣，也能盡情造訪條通的特色酒吧，一窺台北中山區繁華夜生活的景象。

隨著條通印象翻轉，越來越多年輕人到訪尋條通找日式風情，不能錯過明年1月6日至1月8日的「沈浸條通」文化導覽活動，由曾任《華燈初上》文化指導顧問的Siena親自帶領購票者暢遊條通商區，每天從光點台北出發，並在兩家合作酒吧中深度體驗，導覽早鳥票同樣在12/1起Klook開賣1999元（原價2199元），想深度體驗日式台灣味，快把握時間來參加此次饗宴。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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