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快訊／國1嚴重連環追撞！大貨車嚴重變形「2乘客夾困」…搶救不治

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

國道1號北上207.4公里處埔鹽系統路段今(30日)上午9時50分發生嚴重車禍！33歲賴姓男子駕駛大貨車，不慎追撞前方轎車、砂石車，造成貨車頭嚴重潰縮，車內3人受困，其中乘客32歲張姓男子、46歲高姓男子當場失去生命跡象，送醫搶救後稍早仍不幸宣告不治。詳細肇事原因還有待釐清。

▲▼ 國1埔鹽系統路段重大車禍，2人命危。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲國1發生重大車禍，3人夾困大貨車內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方說明，賴男駕駛大貨車行駛於中線車道，因前方車多速度慢，結果不慎追撞前方何姓男子(44歲)的轎車，再追撞林姓男子(57歲)的砂石車，強大力道導致貨車頭變形，賴男、張男、高男3人當場受困車內。

▲國1彰化路段重大車禍，3人夾困大貨車內。（圖／警方提供）

▲警消利用油壓剪將3人從變形車體救出。（圖／警方提供，下同）

警消到場緊急利用油壓剪將3人救出，賴男命大僅下唇撕裂傷、意識清醒，但乘客張男、高男當場失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治。初步調查賴男酒測值為0，現場事故於上午11時16分排除，相關肇事經過正在釐清中。

本大隊在此呼籲用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

▲國1彰化路段重大車禍，3人夾困大貨車內。（圖／警方提供）

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