支援流浪貓中途之家　希塔療癒師發起愛心捐助

▲支援流浪貓中途之家，希塔療癒師Kiwa發起愛心捐助活動，希望號召更多人關心流浪貓。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、王悉宇／台中報導

寒流到來，流浪貓在街頭覓食流浪，讓許多愛貓人士感到不捨。台中有療癒師前往寵物友善餐廳，發起為流浪貓捐募物資的行動，呼籲愛貓人士重視流浪貓的健康問題。

發起這項活動的是擁有國際療癒導師證照的療癒師Kiwa，她坦言自己曾患有嚴重的憂鬱症，在偶然機會接觸了希塔療癒，逐漸揮別憂鬱症，她本身也是愛貓人士，家裡曾經最多養了4隻貓咪。

Kiwa透露，位在中國附醫附近的「貓咪跑跑」寵物友善餐廳是知名的流浪貓中途之家，店主常常會收養一些病貓救治，最近即有一隻罹患腹膜炎的流浪貓，花掉幾十萬元的醫藥費，讓熱愛棒球的店主只能放棄赴東京巨蛋為中華棒球隊加油的行程，讓愛貓的她也決定發起為流浪貓捐募物資的行動，來聲援有愛心的流浪貓中途之家。

Kiwa說，寵物是人類最好的朋友，就是很多人心靈療癒的對象，但是當寵物生病了，身心脆弱了卻沒有人可以幫助牠們，所以她才跑遍全台各地，希望跟各地的寵物友善餐廳合作。

Kiwa也提到，寵物若生病，不論生理心理，通常都跟飼主有很大的關係，因此她也想召集100名心理療癒諮詢師，一起投入公益慈善的心理諮商行列，共同呼籲尋求更多的善心人士投入療癒毛小孩的行列。