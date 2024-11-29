快訊／館長自爆做過「球版」遭告發！　北檢火速分案列賭博罪被告

記者黃宥寧／台北報導

慘了？中華隊在世界棒球12強賽奪冠之際，網紅「館長」陳之漢卻在直播中自曝曾從事「球版」（地下簽賭），引外界譁然。對此，民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚認其言論不僅挑釁棒球迷，更涉及賭博罪，日前赴地檢署告發。台北地檢署火速分「他」字案，將館長列為賭博等罪被告，並由重大案件專組檢察官接手，將儘速傳喚陳之漢到案釐清。

館長25日直播時，回應觀眾詢問是否有觀看棒球賽，直言：「當然有，因為當時在做球版，不看怎麼行？」他形容自己當年投注比賽時心情緊張，「一個全壘打揮出去，心裡壓力都上來了，開始想明天是不是要被組頭追錢。」甚至打趣說「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加。」

言論掀起輿論批評後，館長翌日再度開直播解釋，表示當時並無合法的運動彩券，自己的角色僅是幫忙下注抽取佣金，而非參與任何賽事操控，更提及，當時因經濟壓力加入黑道，做球版僅為求溫飽。

館長進一步澄清，否認外界指控其涉及台灣職棒假球事件，他強調：「那個年代，台灣職棒操作空間太大，反而沒人賭台灣的比賽，大部分都是玩美國職棒。」並稱自己的經歷可由同年代的人佐證，呼籲不要過度解讀。

議員簡舒培則表示，台灣棒球的發展曾因假球事件受到嚴重打擊，而館長公然以輕蔑的態度談論自己的簽賭經歷，顯然對熱愛棒球的球迷是一種冒犯。她認為，相關言行傷害了棒球文化的價值，因此要求地檢署全面調查，將相關不法行為依法究辦。

目前，北檢分「他」字案，將根據事實進一步追查陳之漢是否涉及賭博罪及其他犯罪行為。