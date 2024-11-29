Uber doctor來了！看透患者「歸去來兮」迷因　鼻孔大都有胃食道逆流！？

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記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

退休了還繼續做同一份工不膩嗎？今年67歲的家醫科醫師盧豐華笑著說，自己當醫生很快樂，快樂的事情當然不能停，所以他還當起外送醫師，Uber doctor騎車到府居家醫療，他說很多病患都會喃喃「歸去來兮」，但他多年經驗讀懂背後意義，解決痛楚和心魔，問題解決一半。

▲ 成大醫院家醫部前醫師、世澤居家醫療診所院長盧豐華（右）。（圖／《豈有此呂》）

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由於經常面對無法清楚表達需求的失智患者，盧豐華還精通非語言溝通，甚至看「面相」就知道有什麼毛病？例如大鼻孔者可能有胃食道逆流，而頭痛不見得是中風，可能只是因為常抿嘴！

外送醫師的工作環境不定，盧豐華說，得學會隨遇而安，有的患者家大到從門口到客廳都要走很久，也有的小到連放電腦都沒空間。他還去過偏遠地區的廟口擺攤看診，平均三小時只看3.5個病人，但對他而言這都不是重點，能夠讓病人感受到專業與熱情才是真的。

▲病人把養生祕方寫在扇子上送給盧豐華，希望他也教導別人。（圖／《豈有此呂》）

儘管經驗豐富，盧豐華仍謙虛地說病人是醫師最好的老師，盧豐華被病患形容是「白頭髮的騎車來看白頭髮」；他說很多病患抱怨不舒服或睡不著，其實都不是生理上有嚴重病痛，只是「心事無人知」，所以很多時候他做的是心理輔導。

病由心生，盧豐華的看診跟一般醫生不一樣，他認為光開藥不夠。究竟他是如何推理患者病因？該怎麼減少無效醫療和孤獨死的現象？更多醫療經驗談，請鎖定11月29日的《豈有此呂》。