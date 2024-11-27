為何常被女友欺負！　通靈人：因為你上輩子是她養的狗

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

冤有頭、債有主，冤親債主並非突然出現，而是前世的因果輪迴。處理過許多別人的冤和債，其實自己也有孽緣需要化解！台南帆布包品牌廣富號創辦人、同時也是通靈人的李小柏，又來到《豈有此呂》講鬼故事了！

▲通靈人李小柏。（圖／《豈有此呂》）

這次她說起自己的前世今生，李小柏曾問師父，她為何和前女友相處得很不好，還常被前女友欺負，沒想到師父說：「因為你前世是前女友養的狗」讓李小柏哭笑不得，也因此得出一個結論：「會在一起都是命中註定的」

至於領李小柏進門和師父，兩人前世今生有什麼恩怨情仇？李小柏說，師父其實過去是個遊手好閒的匪類，兩人互看不順眼，沒想到十年後再見，他竟變了個人，兩人師徒緣分此起。

▲李小柏說故事風趣生動。（圖／《豈有此呂》）

有一次他們一起去日本京都，李小柏進到某間古寺後突然控制不住的暴哭、頭皮發麻，她落荒而逃，沒想到師父竟告訴她這間廟是她蓋的，師父並說兩人在前世是日本對立的歷史人物，互相殘殺，雙方輪迴幾世後又重新碰在一起，化解恩怨。

更多李小柏被鬼整的故事，以及她見到的地基主竟然是長這樣？而且不愛吃雞腿要吃魚？請鎖定11月27日下午1:10的《豈有此呂》。