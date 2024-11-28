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社會 社會焦點 保障人權

70歲阿北有40歲健美體格 李寶康轉職飛安會竟和K董有關 蓄鬍扛斷腿追墜機真相

記者李芸樺／台北報導

年近70但身材管理打趴年輕人，帶著特殊蓄鬍造型的李寶康，來《豈有此呂》開講了！他是誰？不只在65歲奪下健美冠軍，還是飛安會首屆調查官，為了墜機真相，曾扛著罹難者斷腿下山！鬍子留了20年，也是和澎湖空難225亡魂的約定！但你知道嗎？他從航空業轉職到飛安會，竟然是跟K董張國煒有關！！

▲▼ 飛安會調查官、總統盃健美冠軍李寶康。（圖／《豈有此呂》）

李寶康過去為了生計攢高薪，曾到核電廠爐心配管，還當黑手跑船，結果才發現改裝化學船老舊快解體，還曾因毒氣外洩一度喘不過氣，嚇得在床頭擺救生衣和氧氣面罩保命，並靠看妻兒照片支撐下去，所以後來轉到航空業，再後來成為飛安會首屆調查官。

2002年華航CI611澎湖空難事件就是他到職以來最大的空難，機上225人全數罹難。李寶康說，事發後他率隊在海上打撈機骸一個多月，但調查卻都無進展，灰心之餘看見嶙峋波光上站著人喊「給我們一個交代」，他氣呼呼以蓄鬍當承諾，要求亡魂幫忙給線索，果然沒幾天後真的破案，他因此蓄鬍迄今。

▲▼ 飛安會調查官、總統盃健美冠軍李寶康。（圖／《豈有此呂》）

▲ 飛安會前調查官、總統盃健美冠軍李寶康（右）。（圖／《豈有此呂》）

還有一次他處理直升機撞山案，在尋找機上儀表板時，意外挖掘到一條罹難者的腿，李寶康為了讓罹難者有全屍，所以選擇揹著腿下山，儘管屍塊不輕且路程顛簸，但他認為這就是所謂的緣分。

至於光看阿諾史瓦辛格的書竟能在65歲拿下健美冠軍是什麼故事？重訓對做什麼是什麼的他，幫助在哪裡？請鎖定11月28日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 飛安會調查官、總統盃健美冠軍李寶康。（圖／《豈有此呂》）

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