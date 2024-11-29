快訊／「甜心議員」詐公款26萬！涉2罪遭重判　共犯男友也慘了

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟，因任內涉詐領公費助理補助26萬餘元被起訴，出庭受訪盼釐清案情「被知道、被理解」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟，被控任內與前男友葉曜彰詐領公費助理補助款26萬餘元，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，審理期間還爆出林秘婚又閃離、前夫拒續為她具保而險些被羈押的插曲，林、葉均不認罪，台北地院審理逾2年，今（29日）做出判決，林穎孟利用職務機會詐取財物，3年8月、褫奪公權2年，另依圖利罪判刑5年8月、褫奪公權3年；至於葉曜彰則依圖利罪，判刑5年8月、褫奪公權3年。可上訴。

今年41歲的林穎孟出身太陽花學運，2018年獲時代力量政黨提名、初次角逐台北市議員就當選，因外型亮眼被稱為「甜心議員」，但她問政表現受質疑，任內還跟自己5名助理因待遇問題鬧翻互控、被爆料是「慣老闆」、「假面甜心」等。

▲台北市議會前議員林穎孟。（圖／翻攝林穎孟臉書、IG）

前年（2022年）九合一公職選舉，林穎孟退黨以無黨籍身分尋求連任市議員，卻因本案涉利用人頭助理詐領公費補助26萬餘元，同年3月被檢調約談到案，同年7月底與葉曜彰被起訴涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪嫌，林最終低票落選。

林穎孟本案被控的犯罪事實有2部分，一為2019年9月資遣公費助理楊男，拖2個月才向台北市議會辦理停聘，藉此詐領3萬餘元公費助理補助，二為2020年5月將葉曜彰的米達克公司郭姓女設計師掛名公費助理，和葉男共謀用助理費支付葉男應給郭女的薪水共23萬餘元。

▲台北市議會前議員林穎孟的前男友葉曜彰，被起訴共犯貪污罪嫌，出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟不認罪，聲稱楊姓男助理被資遣隔月仍在交接工作，所以給1個月薪水當成資遣費，而錄用郭姓女設計師接替葉曜彰自行創業所留公費助理名額，專責剪接問政影片PO網與設計文宣，她允許郭女到剪輯設備齊全的米達克公司異地辦公，且不禁止郭女兼差。

林穎孟出庭聲稱從沒經手助理薪資、都由市議會直接匯入助理帳戶，「我也不是喜歡碰錢的人」，開完庭受訪自稱已離開政壇的普通小老百姓，看媒體報導「也覺得我很壞」、但實情不像起訴說的那樣，而是有些證人以不實證詞誤導檢方，「我真的很希望這些能夠在法院獲得釐清」。

▲林穎孟（右）因前夫向法院聲請退還保證金拒續擔保防逃，被法官要求補繳100萬元否則羈押，終於辦妥交保後哭了。（圖／記者黃哲民攝）

現年38歲的葉曜彰，出庭也否認共謀詐領公費節省自己公司薪資成本，聲稱郭女擔任林穎孟公費助理期間，人雖在他的米達克公司做事，但「95%的工作集中在林穎孟的事務上」，不因兼差就否定公費助理身分，葉男指稱，檢方未舉證本案任何公費流入他的戶頭。

一審審理期間另意外爆出林穎孟秘婚又閃離情節，她的前夫林致光是前誠泰銀行副董事長，林穎孟最初被檢方約談到案、籌不出100萬元交保金而在台北地檢署拘留室睡了1夜，就是林致光隔天上午抱錢來辦保救人，當時外界僅知是「家人」、不知是林男，更不曉得2人交往中。

林穎孟連任市議員失利後，隨即於2022年12月初和林致光秘婚，卻為錢鬧翻，不到1年就分居，今年（2024年）1月初經法院調解離婚成立，雙方另有訴訟糾紛，林男拒再為林女擔保、以免林女故意不出庭害他被沒收保證金，因此聲請北院退還100萬元保證金，更陳報林女名下有房產、並非沒錢。

北院合議庭今年2月開庭准許林致光退保，命林穎孟當天深夜10點前須補繳100萬元保證金防逃，否則就羈押，林女喊窮無效，當晚由妹妹與律師奔走籌措，趕在期限前辦妥補繳手續，才得以噙淚走出法院。林女後來出庭受訪，表示還能有人「救我出來，很感動」。