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舞獅帶進場！薄瓜瓜「婚宴片段」狂轉傳　牽許惠瑜共舞超甜

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲網上流出薄瓜瓜婚禮畫面。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

中共前政委薄熙來之子薄瓜瓜日前從加拿大搭機抵台，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，兩人23日在新竹「The One 南園人文客棧」舉行婚宴。因薄瓜瓜身分特殊，警方和情治單位不敢大意，國安系統嚴密進行監控。不過，網上仍有當日婚禮畫面流出，兩人身穿白色禮服共舞，畫面相當浪漫。

婚宴當日，《ETtoday新聞雲》直擊，薄瓜瓜在下午彩排空檔穿著白色T恤現身，與其他賓客談笑風生；而新娘則是穿著紅旗袍穿梭人群中。但因為薄瓜瓜身分特殊，警方和情治單位相當謹慎，不僅國安系統嚴密進行監控，警方也有派員於婚宴會場巡邏。

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不過，多個社群平台上仍傳出婚宴畫面，分別是一段進場片段和「共舞片」，主角正是薄瓜瓜和許惠瑜。進場畫面可以看到，女方身穿大方領的白色緞面禮服，配上純白色的粗跟婚鞋；男方則是白色西裝配黑色褲裝，胸前還掛著紅色領結。

兩人在鑼鼓聲中，及一紅一黃兩隻舞獅的帶領下，笑著揮手走進宴會廳，現場賓客也連連歡呼。另一個影片可見，兩人在黑紅相間的宴會廳中共舞，背景音樂則是鄧麗君的《我只在乎你》，不只外型相襯，舞姿也相當優美。

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