客人問上體育課「有沒有0.3」　櫃檯男回一句話被判關6個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）原本在新竹某會館擔任櫃檯人員兼現場負責人，負責媒介客人與小姐進行性交易，因而挨告。雖然阿德矢口否認，但數名客人曾透過LINE訊問「體育幾號有」、「0.3 」、「尺度很大嗎」等問題，他都一一回覆，反而成為鐵證。新竹地院法官日前審理此案，並依圖利容留猥褻罪判處阿德有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿德負責回覆客人的LINE訊息。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德今年3月間在新竹某會館擔任櫃檯人員兼現場負責人，負責回覆LINE訊息、排班、接待客人、收取費用，以及媒介小姐在店內包廂與客人進行半套性交易（俗稱打手槍，暗語為0.3）；男客A透過LINE預約前往消費，結果剛結束就被警方抓個正著。

阿德否認有何妨害風化犯行，辯稱不知道店內小姐有在從事半套性交易，那些都是小姐的個人行為。但男客A證稱，他事先透過LINE詢問店家是否有「0.3」，店家回覆「可以現場了解」，到場之後櫃檯人員安排他前往包廂，接著他當面詢問小姐是否有加價性服務，小姐說有，沒想到結束不久就遇上警方查緝。

新竹地院法官認為，除了男客A的證詞之外，在店家的LINE對話紀錄中，還有其他客人傳訊息詢問「體育幾號有」、「0.3 」、「尺度很大嗎」、「問問全套服務大概多少」、「2S費用多少」等等，負責回覆訊息的阿德都沒有明確拒絕，反而故意使用曖昧不明的說詞，例如「現場可了解」、「約看看就知道了」等等，可見他對於店內有提供性服務一事是知情的。

最終法官沒有採信阿德的說詞，並依圖利容留猥褻罪判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。