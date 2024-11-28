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7公尺巨蟒吃人！印尼男被活活纏死吞食　剖開蛇肚驚見全屍

▲▼ 。（圖／翻攝自wargata、Reprodução）

▲男子被蟒蛇攻擊吞下肚。（圖／翻攝自wargata、Reprodução）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼26日發生巨蟒吃人事件，30歲男子外出工作期間遭一條23英尺（約7公尺）大蟒蛇攻擊，整條纏住男子身體致死之後，把他整個人吞下肚。家屬發現男子不見蹤影外出尋人，卻發現一條巨蟒明顯鼓起，蛇身一切開驚見男子遺體。

每日郵報報導，30歲佩科（Peco）26日前往棕櫚樹種植園工作，收集製作紅糖所需的汁液，但到了日落時分，一條7公尺長的大蟒蛇突然對他發動攻擊，巨大蛇身把佩科整個人緊緊纏繞，使其窒息並重壓致死，接著張開嘴巴，把身高約160公分的佩科吞下肚。

這天，佩科的家人瓦萬（Wawan）發現佩科遲遲未返家，感到非常擔憂，決定外出尋人，沒想到最終發現一條身形明顯鼓起的巨蟒，立刻衝回來通報。得知消息的村長與其他居民趕在午夜之前抵達現場，依據現場畫面，在巨蟒身體被剖開之後，發現佩科遺體。

●以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

瓦萬稱，「我們還曾經開玩笑說，到了晚上會被蛇吃掉，這是這裡每個人都知道的危險」。在成功把佩科遺體從蟒蛇體內取出之後，遺體被送至殯儀館火化，警方事後證實佩科是被巨蟒殺害，死者妻子德維（Dewi）與3個孩子已得知佩科死訊。

在印尼，蟒蛇攻擊人類的事件光是今年就發生數起。今年8月，57歲婦人哈普莎（Hapsah）外出工作時遭4.8公尺蟒蛇攻擊致死；今年7月，30歲女子外出幫家人買藥後失蹤，最終在蟒蛇體內拖出她被吞食的遺體。

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