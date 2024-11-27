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省錢不開暖氣？專家曝「冷死比熱死更多」　室溫低於18度恐腦中風

別為省錢不開暖氣！專家曝「冷死比熱死還多」　WHO：室溫低於18°C恐引腦中風

▲ 世界衛生組織建議，室內溫度應維持在至少18度以上。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

今年的秋季相當短暫，近日又迎來入冬最強冷氣團，許多人的身體都還未完全適應寒冷天氣。值得注意的是，世界衛生組織（WHO）建議，室內溫度應維持在至少18度以上，否則可能造成血壓上升，增加罹患腦中風的風險，同時也要預防「低溫症」，以免讓身體受到損害。

根據日媒《女性自身》報導，東京都立大學前氣象學特聘教授藤部文昭，長年研究中暑及低溫症，他日前就示警，「雖然中暑的危險已廣為人知，每年也都會發布警告，但人們對體溫過低的興趣並不大，即使在家，也該小心低溫」。

據日本厚生勞動省的統計，2013年至2022年間，因體溫過低而死亡的人數為1萬1335人，已超過中暑死亡人數（1萬268人）。日本氣象廳也指出，一般人會認為，因體溫過低凍死的事件，通常發生在登山或災區等特殊環境中，但實際上，這種情況亦經常發生在室內，特別是今年冬天更要小心。

日本急救醫師學會進行了一項全國性的調查顯示，低溫症發生的機率，在一般民眾家中約有70%，其中的80%是65歲以上的長者。

急診科醫師藤見聰說明，體溫過低是指身體因寒冷而失去熱量，當核心體溫降至35度以下時，將對整個身體造成損害。他表示，如果人的核心溫度降至35度以下，會開始顫抖並感到意識模糊；核心溫度掉到28至32度時，可能會喪失意識，呼吸、心跳衰弱；若是低於28度，通常會導致死亡；其中，患有糖尿病等慢性病的高齡族群，死於體溫過低的風險更高。

WHO也提醒，室內溫度應保持在18度以上，否則可能導致血壓上升，進而增加罹患腦中風的風險，想要預防「低溫症」，可以將暖氣打開，或使用熱水袋、電熱毯來保暖，這對於頸部周圍有大血管通過的區域相當有效。

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