采盟關閉留言！再發道歉聲明「這1句」不見了　網「怒」灌爆

▲采盟董座率領幹部們鞠躬道歉10秒鐘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張鈜閔／綜合報導

中華隊12強奪冠後，25日晚間凱旋歸國，吸引許多球迷接機，然而采盟免稅店幹部們卻亂入大合照，甚至搶走C位，將選手們晾在一旁，引發網友罵爆，采盟董事長事後率幹部們鞠躬道歉，但網友仍不買單，臉書遭灌爆後一度關閉，如今再度開啟，並再度發布道歉聲明，不過卻將留言功能關閉。

采盟臉書發布的聲明表示，對昨日於桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失「深表歉意！」強調會「深切反省」，並向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯的歉意，並指出「我們將以更謹慎的態度服務社會」、「感謝各界的包容與指正，這將是我們成長的契機」，值得一提的是原本聲明中有提到「我們將主動和棒協來聯繫，表達歉意」，在這裡卻完全沒提到。

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▲采盟免稅店「黃衣大軍」擠中華隊C位拍照，董事長古素琴（紅圈）帶頭，引發網友憤怒。（圖／ETtoday）

采盟重啟臉書也關閉了留言功能，大批網友只能用按「怒表情」表達不滿，目前按怒人數已突破400次。

根據《民視新聞網》所發布的影片，董事長古素琴在現場道歉時提到「我們將主動和中華職棒聯盟......齁，叫什麼？」待她抬頭聽到旁人說法，古素琴才繼續說「我們將主動和棒協來聯繫，表達歉意」，似乎沒搞清楚要向誰道歉的態度讓網友更加憤怒。

▲采盟董座。（圖／記者沈繼昌翻攝）