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「賴清德零關稅屁話」　蔡正元揭2大重點：開放陸客免簽

▲▼川普、賴清德。（組圖／路透社）

▲美國總統川普宣布對台灣課徵32％對等關稅，總統賴清德隨即下令成立談判小組赴美協商。（圖／資料照／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

總統賴清德向美方喊話，強調台灣不尋求對美國徵收報復性關稅，而是從雙邊「零關稅」談起。對此，國民黨前立委蔡正元認為，台灣應該「要減稅」和「擴大市場」，包括對全世界包括大陸地區免簽證觀光14日。

蔡正元在臉書說，面對川普的關稅危機，無能的賴清德只會東施效顰，學越南說「要從零關稅談起」，這都是廢話加屁話，台灣對美國貨沒有什麼了不得的關稅，縱使對美國貨全部零關稅，美國就會對台灣貨零關稅，這是什麼呆頭呆腦的晉惠帝想的辦法。

蔡正元指出，台灣要做的標準治療程序，就是要減稅和擴大市場，而不是「至少還有音樂、潤餅、安心睡」，減稅要趕緊發布三年大減稅方案：

1、證券交易稅從千分之3降為千分之1

2、營業稅（發票稅）5%降為2%

3、貨物稅全部減半

4、營利事業所得稅全部減半

5、因應減稅的財稅收入減少，政府總預算全部刪減15%

蔡正元也提出擴大市場方案：

1、對全世界包括大陸地區免簽證觀光14日

2、不分地區補貼出口廠商研發及行銷費用

3、所有銀行貸款利率全部調降1.5%

蔡正元表示，還有其他方案，賴清德知識水平不夠，聽不懂，不講了。

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