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「英雄們」回台最想做什麼？江國豪、曾頌恩都答「這件事」

江國豪。（圖／李宗明攝）

▲江國豪。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

中華隊在世界12強棒奪冠，4比0完封日本，中斷日本27連勝，中華隊球員昨（25）日晚間返台，被問到回台最想做的一件事，江國豪、李凱威、曾頌恩都回答這件事。

據了解，副總統蕭美琴親自接機，而總統賴清德派F-16戰機迎接，中職官方也分享伴機畫面，桃機更是湧大批球迷。富邦悍將投手江國豪表示，「看到現場這麼多球迷有點嚇到，幾乎滿場，覺得很感動，這份榮耀是屬於大家的。」味全龍二壘手李凱威指出，他滿驚喜的，第一次有這種待遇。

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至於回台最想做什麼事，中信兄弟曾頌恩和江國豪、李凱威都說，「回家抱小孩。」

此外，台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」的恬魚、米亞、瑈瑈、林浠、李樂、黃澄澄、一粒現身機場，引發不少騷動，她們都是為了迎接台鋼投手陳柏清，讓網友直呼，「下輩子要當陳柏清。」吉祥物TAKAO更給陳柏清擁抱。

台鋼雄鷹啦啦隊跟投手陳柏清合影。

▲台鋼雄鷹啦啦隊跟投手陳柏清合影。（圖／CTWANT）

李樂表示，一定會好好安慰陳柏清。黃澄澄說，「說安慰他，就是指要替他大聲吶喊加油，告訴他『柏清，你最棒了』」安芝儇雖沒到場，卻也在臉書發文，「柏清不要哭你很棒。」

不過，熱鬧的接機行動也引來批評，現場因為蕭美琴的維安顧慮讓動線混亂，在拍大合照時，采盟免稅店董事長古素琴帶幹部佔C位，球員跟教練變成配角，讓網友看了不爽。

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