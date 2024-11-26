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社會 社會焦點 保障人權

離譜畫面曝！台中男酒駕撞爛民宅圍牆　車上3乘客竟丟下好友跑了

記者游瓊華、許權毅、陳韻如／台中報導

台中大雅區和平路昨(25日)下午發生一起離譜酒駕案件！30歲曾姓男子酒後駕車，車上還載有3名友人，行經事故路段時，車輛失控衝撞民宅圍牆，猛烈撞擊力道，導致整個圍牆側柱都被撞斷，還波及到民宅內的汽機車，連民宅大門也因此毀損，肇事轎車車頭則全毀。警方獲報到場，並對曾男實施酒測，他酒測值超標，後續將依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

▲▼ 台中男酒駕撞爛民宅圍牆。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中男酒駕撞爛民宅圍牆，自己的車子車頭也撞爛。（圖／記者游瓊華翻攝）

透過民宅監視器畫面可以看到，本來平靜的門前突然傳出巨大的轎車引擎及剎車聲響，一輛銀色轎車隨後朝民宅圍牆衝來，接著碰一聲巨響，轎車猛力撞上圍牆，把圍牆側柱整個撞斷，還波及到門外停放的汽機車，就連民宅大門都被撞壞，而轎車上4人事故後隨即下車，驚慌地四處走動。

▲▼ 台中男酒駕撞爛民宅圍牆。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民宅圍牆側柱被撞斷，還波及到停放在門外的汽機車。（圖／記者游瓊華翻攝）

據了解，案發後轎車內的3名乘客全部逃離現場，僅留下駕駛，而警方到場後也立即將落跑的3人找回，而經酒測，開車的曾男酒測值超標，後續將依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。另3名友人也被依法開罰。

▲▼ 台中男酒駕撞爛民宅圍牆 。（圖／民眾史努比授權提供）

 ▲▼台中男酒駕撞爛民宅圍牆，民宅大門也因此被撞毀。（圖／民眾史努比授權提供）

▲▼ 台中男酒駕撞爛民宅圍牆 。（圖／民眾史努比授權提供）

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