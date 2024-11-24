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童振源分享李顯龍解密新加坡成功6大因素　信任政府與團結社會是關鍵　

▲新加坡前李顯龍解密新加坡成功6大因素。（圖／翻攝新加坡總理辦公室官網）

▲新加坡前李顯龍在美國哈佛大學甘迺迪政府學院發表演講。（圖／翻攝新加坡總理辦公室官網，下同）

記者陳弘修／台北報導

新加坡建國不到六十年，從落後國家到最先進國家，成為世界金融與商業中心，去年人均所得高達84,734美元，排名全球第五，最新人類發展指數排名全球第九。對此，前總理、現任國務資政的李顯龍認為，新加坡成功的原因在於人民對政府和社會存在高度的信任，他們能在困境中攜手共進，這些資產是長期建設的成果，並在危機中彰顯其價值。

李顯龍日前在美國哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School of Government）發表演講。我駐新加坡大使童振源24日晚間也分享了李顯龍在演講內容中所提出新加坡成功因素，並分析歸納為六大重點。

首先，對於新加坡建國初期是動盪不安、發生騷亂和流血事件，並經歷三場激烈鬥爭（反殖民主義、反共產主義、反種族主義），建國先賢經過多年奮鬥，新加坡才能確立維持獨立和主權，服膺多元種族主義和用人唯才的精英主義，無論種族、語言或宗教，人人都享有平等機會。李顯龍表示，歷經這些鬥爭，那一代領導人與公民深刻認識到所面臨的風險，他們決心埋頭苦幹，將願景變為現實。

第二，新加坡非常重視建立高素質的政府和高質量的機構。先是打造公共服務體系，吸引最優秀的人才到政府工作，建立用人唯才的精英主義制度，創建強烈的公共服務精神；其次組建高效率的政治領導團隊，面對與認真解決困難問題；再者強調法治與廉潔，建立獨立且公正的司法機構，以確保政府能夠在所有層面透明、理性且可預測地運作，並制定相關規則以杜絕金錢介入政治。

▲新加坡前李顯龍解密新加坡成功6大因素。（圖／翻攝新加坡總理辦公室官網）

第三，新加坡將經濟增長與發展視為最優先事項，以便獲得實現目標的資源。新加坡歡迎跨國公司來投資，採取出口導向政策，實行自由市場原則，打造有利於企業經營的環境，培育技術熟練的勞動力，建立勞工、雇主與政府的密切合作多贏關係，興建公共住房，制定福利政策，介入市場失靈的領域，例如，工業土地開發和基礎設施建設、吸引外國投資的一站式機構、創立高效的國有企業。

第四，新加坡打造團結的社會和強大的國家。隨著經濟的發展，新加坡投入大量社會建設，改善國民生活，包括建立完善的教育、良好的醫療體系和高質量的公共住房。此外，新加坡將多元文化的移民群體塑造成統一的國家認同，包括將英語作為通用工作語言，保留馬來語作為國家語言，並將華語和淡米爾語列為兩種官方語言，在公共住房中設置種族配額，以確保住宅區的種族融合，強化新加坡人的共同認同感。最後，新加坡推行國民服役，培養公民保家衛國的責任感。

第五，新加坡積極推行外交政策，與各國建立友誼與共同利益，積極參與多邊機構的活動，並根據長期國家利益，採取一致且有原則的外交政策，透過履行承諾，建立新加坡的國際聲譽和價值。

李顯龍強調，有效的外交政策必須以國內的實力為基礎，包括國家內部團結一致、表現出色的領導人和外交官、並建立適度但可信的武裝力量。

第六，對於人民行動黨歷屆政府表現出色、兌現承諾，人民行動黨迄今已經連續15次贏得大選，李顯龍認為，這種信任和信心的累積為新加坡政府提供了更大的政治和政策空間，使新加坡政府能夠進行長期規劃，並謹慎做出艱難但必要的政治決策，例如提高消費稅以應對老齡化人口的醫療需求。

最後，李顯龍也強調，新加坡成功的原因在於人民對政府和社會存在高度的信任，人民的收入和生活水平不斷提高、擁有高質量的公共服務、穩定的政治環境、良好的國際聲譽，以及團結且堅定的人民，他們能在困境中攜手共進。這些資產是長期建設的成果，並在危機中彰顯其價值。

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