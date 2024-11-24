「科技民主國家的秩序與安全」論壇暨新書發表會　邀專家共襄盛舉

▲「科技民主國家的秩序與安全」論壇暨新書發表會。（圖／林鈺雄教授提供）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

為了回應當前國際局勢中日益複雜的國家安全挑戰，今（23日）上午，由民間國安智庫及科技社會與民主韌性論壇共同主辦「科技民主國家的秩序與安全」論壇暨新書發表會，邀集法律、政治、科技等不同領域專家學者共襄盛舉。

行政院政務委員林明昕在致詞中提及，因過去「警總時代」的歷史記憶，不論是人民或是政府往往只要提及國安議題或推進相關政策，便會面臨是否威權復辟之質疑，區別的重點則在於目標是「鞏固不義政權」、亦或是「維護國家安全」。其並強調，正因現今是法治社會，在維護國家安全的目標之下，更應力求完善國安相關之法律基礎規定，以同時兼顧人權保障。最高檢察署檢察總長邢泰釗則是以其實務經驗出發，指出對岸對我國各類資訊掌握程度其實非常之高，且握有大量資金、資源執行相關任務。反之，我國第一線檢察官卻有如「三無戰士」，在難以掌握對方金脈、人脈及資訊的情況下與之對抗，困難程度不亞於「大衛迎戰歌利亞」。且國安議題是關係到每個人的全面性問題，希望國安法制化能成為幫助第一線檢察官對抗「歌利亞」的武器。

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中央研究院法律學研究所研究員邱文聰在大會演講中，回顧台灣從威權統治走向民主化的歷程，並指出過去的民主養分將幫助台灣應對當前的國家安全挑戰。他強調，台灣在戒嚴時期受限於多項威權困境，但隨著解嚴和民主改革，台灣逐步建立起保障人權與多元價值的民主體制。如今，台灣面臨四大新挑戰，包括敵對勢力利用自由體制破壞民主的新策略、廣泛的關鍵基礎設施成為新的弱點、數位時代的新型安全威脅手段，以及網路多元空間成為新的攻擊場域。他呼籲，應以捍衛台灣人民的自由生活方式與政治自決為核心，重新思考國家安全的正當基礎與可使用的手段。他強調，國安與民主自由的討論不僅是挑戰，也是民主深化的機會，並鼓勵社會勇敢面對這些新興威脅。

接著由台大法學院教授林鈺雄教授報告「加密通訊軟體的國安死角」，指出臺灣正在輸掉一場「科技不對稱」的灰色戰爭。其分析層出不窮的共諜、洩密等國安案件，行為人幾無例外使用中國加密通訊軟體，尤其是「微信(WeChat)」，作為犯罪聯繫及洩密方式，但我國執法機關對此卻束手無策—規範上欠缺相關的立法授權，技術上也沒有破解的能力。事實上，我國執法機關早已不斷示警，微信已經成為共諜的安全港！對照英、美、澳、德、法等外國立法例，除了對業者發解密令外，主要對策皆是「植入木馬程式」來取得加密通訊內容，據此嚇阻國安威脅並有效追訴國安犯罪。林教授最後呼籲，我國應比照民主國家先例，立法有條件容許國家植入木馬程式，且全力發展自己的木馬程式技術，雙管齊下，才能因應與日俱增的國安威脅。針對本場報告國安會諮詢委員李育杰與談時回應道，我們的社會對於中國在灰色地帶中所發動的實體侵擾事件欠缺知覺，甚至不敢於開口討論，網路與新興科技的發展更使情況複雜化，因此建立全民國防的意識，使社會不避諱談論與面對國安問題，是非常重要的目標。

最後，由陽明交大科法學院教授林建中就「地緣政治下的經濟、出口與資本管制」主題進行報告。林教授首先回顧經濟制裁與經濟戰的歷史，並區分四個階段，分別檢討embargo, financial sanction, export control與capital access四個不同階段所衍生出之經濟工具，並檢討中間使用之邏輯與可能產生的效應與成本。緊接著，其檢討台灣近年在面臨出口管制上所出現的各種問題與質疑，並提出具體檢討。其主張將重心重新調整回企業面與執行面，來思考出口管制的問題。最後，並簡要提出於川普2.0後，整體經濟競爭可能的方向改變，討論以關稅為核心的川普政策帶來的衝擊與變化。對此，台大電機工程學系教授蔡志宏表示，台灣目前有貨品管制、資本管制、核心關鍵技術管制這三個面向，彼此之間也有所連動，樂見政府部門對於各類管制法制規範間的對應參照繼續深入研究，但同時也呼籲應透過公眾教育提升產業界對於經濟管制重要性之認識。

活動中討論十分熱烈，多位與會貴賓也針對廣泛國安議題，提出自身的觀察與未來發展評估。除了專題研討中所提出的「資安」及「經濟管制」面向的議題，與會貴賓均表示國安領域中尚有許多不同領域之問題，需要進一步擴大討論凝聚共識，並提高相關知識基礎。本次活動雖由於時間有限無法一一詳盡討論，但在本次所發表的新書《科技民主國家的秩序與安全：法學論文集》中收錄了更多學者們對於不同主題之國安議題研究成果，期待作為凝聚國安共識的一步，起到拋磚引玉的效果，提升社會對國安議題的重視與了解。