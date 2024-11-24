　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本追悼「佐渡金山」強徵勞工！南韓最終拒絕參加　現場獨留40空椅

▲▼日本新潟縣「佐渡金山」今年7月成功登入世界遺產。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新潟縣「佐渡金山」今年7月成功登入世界遺產。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本「佐渡金山」位於新潟縣佐渡市，是江戶幕府時期以來的重要金礦，擁有400年生產黃金的歷史，不過近現代卻淪為強制勞役朝鮮人的傷心地。在日本政府答應南韓開出的條件後，今年7月終於成功登入世界遺產。原先，日本同意每年舉辦追悼儀式，只是此次卻派曾參謁靖國神社的官員出席，最後南韓取消派人參加。

過去日本政府積極推動將佐渡金山申請為世界遺產，不過因為佐渡金山涉及二戰前奴役朝鮮人的歷史，因此屢遭聯合國教科文組織世界遺產委員會成員國之一的南韓杯葛，最後經由日本岸田政府與南韓尹錫悅政府協商，才決定以每年在當地舉辦追悼儀式、完整反映朝鮮人被奴役的歷史為條件，通過同意佐渡金山申遺。

▲▼佐渡金山今年首度的追悼儀式，於24日下午進行。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐渡金山今年首度的追悼儀式，於24日下午進行。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，「佐渡金山」首度舉行的追悼儀式，訂於今（24）日下午1時在新潟縣佐渡市相川開發綜合中心前舉行，由於日方派出外務大臣政務官生稻晃子代表日本政府出席，而生稻曾於2022年8月15日前往靖國神社參謁，引發南韓輿論譁然，最終南韓政府決定取消派人出席。

追悼儀式現場設有一百多個座位，因為韓方臨時取消派人出席，因此現場空出40個座位，只剩下日本政府派出的代表生稻晃子、新潟縣長花角英世、佐渡市長渡邊龍五與部分民間團體關係人士出席。

追悼儀式依照默哀、朗讀追悼辭、獻花等程序進行，單獨由日方人員朗讀追悼辭。

▲▼南韓政府最終決定取消派人出席，現場空出40多個座位。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓政府最終決定取消派人出席，現場空出40多個座位。（圖／達志影像／美聯社）

生稻晃子在追悼辭提到，佐渡礦山1940年代曾經有來自朝鮮半島的勞動者，卻未提到與「強制勞動」相關的詞彙，「在戰爭的特殊狀況下，他們遠離家鄉，一邊思念起親愛的家人們，一邊在危險且環境嚴峻的環境，從事困難的勞動工作。儘管直到終戰（二戰結束）以前有人無法回到家鄉，不過也有人回到家鄉。」

《韓聯社》指出，其實南韓已經有9名受害者家屬抵達日本，原本預定參加日本所主辦的哀悼儀式，不過礙於日本政府派出的代表人員曾經參謁靖國神社，南韓政府認為有辱勞動者，最終做出取消出席的決定後，9人將和南韓駐日本大使朴喆熙於明（25）日上午9時，在佐渡礦山朝鮮人宿舍遺址「第四相愛寮」前另外進行追悼儀式。

▲▼南韓派出的勞工家屬與後代，將於25日在朝鮮勞動者宿舍「第四相愛寮」前自行進行追儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓派出的勞工家屬與後代，將於25日在朝鮮勞動者宿舍「第四相愛寮」前自行進行追悼儀式。（圖／達志影像／美聯社）

另外，勞動者家屬與後代子孫前往日本當地出席追悼儀式的相關費用，是由南韓政府自行負擔，因此被認為日本政府「沒有誠意」。

日媒《共同社》分析，隨著此次南韓政府最終決定取消派人出席佐渡金山追悼儀式，此事恐怕成為導致日本與南韓外交關係再度產生嫌隙的導火線。

►日本「佐渡金山」通過審議！　入選世界文化遺產
►南韓政府：日本承諾反映完整歷史　佐渡金山有望成功入遺

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中華隊的幸運武器！日媒問台灣記者「骰子用途」　得知真相好吃驚
台日爭冠！他抽籤超靈「東港鎮海宮11字驚呆」　網嗨：不愧是台
曾豪駒「掛無敵星星」一張圖太感動！　球迷驕傲了
陳傑憲重返先發！曝曾總昨日「騙術」：害我開心準備好久
投手調度明快、大量啟用牛棚！　曾總解密發想來自世界大賽
快訊／台日金牌戰！　日本先發打線出爐
林襄「無緣看台日冠軍戰」！　快閃東京：最無悔的一次決定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中華隊的幸運武器！日媒詢問台灣記者「骰子用途」　得知真相好吃驚

宗教領袖在阿聯遇害　以色列發布「旅遊警戒」：反猶恐怖主義

新加坡執政黨李顯龍交棒　黃循財可望接秘書長拚大選

45歲女坐路邊聊天　巡警經過竟「連開3槍」殺死！政府賠6.5億和解

馬尼拉貧民窟大火「上千房屋燒毀」　濃煙竄天畫面曝光

日本追悼「佐渡金山」強徵勞工！南韓最終拒絕參加　現場獨留40空椅

美即食肉驗出李斯特菌！4州11人中毒1嬰兒死亡　源頭指向這華人品牌

以色列駐約旦大使館附近「驚傳槍響」　槍手當場被擊斃

俄羅斯副外長：美國利用台灣挑起亞洲危機

澳女吃牛排驚見「上萬肥蛆狂蠕動」嚇歪　餐廳辯：食品健康安全

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

中華隊的幸運武器！日媒詢問台灣記者「骰子用途」　得知真相好吃驚

宗教領袖在阿聯遇害　以色列發布「旅遊警戒」：反猶恐怖主義

新加坡執政黨李顯龍交棒　黃循財可望接秘書長拚大選

45歲女坐路邊聊天　巡警經過竟「連開3槍」殺死！政府賠6.5億和解

馬尼拉貧民窟大火「上千房屋燒毀」　濃煙竄天畫面曝光

日本追悼「佐渡金山」強徵勞工！南韓最終拒絕參加　現場獨留40空椅

美即食肉驗出李斯特菌！4州11人中毒1嬰兒死亡　源頭指向這華人品牌

以色列駐約旦大使館附近「驚傳槍響」　槍手當場被擊斃

俄羅斯副外長：美國利用台灣挑起亞洲危機

澳女吃牛排驚見「上萬肥蛆狂蠕動」嚇歪　餐廳辯：食品健康安全

台南實在太狂！　黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

頂呱呱辣椒粉「結塊卡蟑螂」　北市衛生局稽查抓8衛生缺失

明起先乾後濕「越晚越冷」　周三迎冷氣團北部凍3天下探10度

台南市國際身障日活動超友感　黃偉哲邀市民實踐CRPD精神

助學金頒贈暨公益嘉年華園遊會　日好慈善會募款過百萬

馬公案山造船廠傳意外！漁船突側倒壓2人　老闆兒重傷送加護病房

偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上

找不到媽媽　他持刀到姊姊辦公室堵人...遭警上銬制伏

中華隊的幸運武器！日媒詢問台灣記者「骰子用途」　得知真相好吃驚

宗教領袖在阿聯遇害　以色列發布「旅遊警戒」：反猶恐怖主義

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

日媒報導台灣繳罰款　中華隊賽前換將原因曝

泰王新寵亮相　貴妃侍女悄悄上位

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

火化前「屍體動了」　柴火堆上獲救

好市多新分店凌晨開幕　頭香3天前就排隊

台式應援美麗熱血！日本球迷嗨翻：值回票價

啦啦隊少女遭棄屍路邊　凶手身分曝

新加坡1周處死3毒販！今年已8人伏法

半夜睡不著？1催眠怪招「醫也認證」

人妻照胃鏡「竟成植物人」

瑞典公主「陸戰隊受訓」畫面曝光

成功率100%！達人1招免費搶到經濟艙好座位

忘帶鑰匙！蛇女施「軟骨功」鑽門縫滑進家

普丁批准　赴烏打仗「欠債」免還

更多熱門

相關新聞

今晚台日大戰「看好誰奪冠？」　運彩賠率曝

今晚台日大戰「看好誰奪冠？」　運彩賠率曝

12強棒球賽引發高度關注，其中有不少人還有玩台灣運彩。根據官網資料顯示，中華隊與日本的冠軍賽，賠率為客場2.55、主場1.21，也就是以賠率來看，可知有玩運彩的民眾較看好日本隊。

台日爭冠！他抽籤超靈「東港鎮海宮」這樣說　網驚呆

台日爭冠！他抽籤超靈「東港鎮海宮」這樣說　網驚呆

他喊「抱歉了段考！」萬人挺：台灣這場等了32年

他喊「抱歉了段考！」萬人挺：台灣這場等了32年

北韓軍隊淪肉靶！烏軍飛彈空襲500人慘死

北韓軍隊淪肉靶！烏軍飛彈空襲500人慘死

人妻照胃鏡「竟成植物人」

人妻照胃鏡「竟成植物人」

關鍵字：

日韓要聞佐渡金山日本世界遺產南韓追悼儀式生稻晃子靖國神社

讀者迴響

熱門新聞

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」不治

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

小S弄斷王瀅20萬精品包

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

休旅車輾斃9歲路跑童！駕駛稱「沒看到小孩」

9歲童路跑枉死！交通管制成羅生門

更多

最夯影音

更多

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面