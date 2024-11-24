日本追悼「佐渡金山」強徵勞工！南韓最終拒絕參加　現場獨留40空椅

▲日本新潟縣「佐渡金山」今年7月成功登入世界遺產。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本「佐渡金山」位於新潟縣佐渡市，是江戶幕府時期以來的重要金礦，擁有400年生產黃金的歷史，不過近現代卻淪為強制勞役朝鮮人的傷心地。在日本政府答應南韓開出的條件後，今年7月終於成功登入世界遺產。原先，日本同意每年舉辦追悼儀式，只是此次卻派曾參謁靖國神社的官員出席，最後南韓取消派人參加。

過去日本政府積極推動將佐渡金山申請為世界遺產，不過因為佐渡金山涉及二戰前奴役朝鮮人的歷史，因此屢遭聯合國教科文組織世界遺產委員會成員國之一的南韓杯葛，最後經由日本岸田政府與南韓尹錫悅政府協商，才決定以每年在當地舉辦追悼儀式、完整反映朝鮮人被奴役的歷史為條件，通過同意佐渡金山申遺。

▲佐渡金山今年首度的追悼儀式，於24日下午進行。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，「佐渡金山」首度舉行的追悼儀式，訂於今（24）日下午1時在新潟縣佐渡市相川開發綜合中心前舉行，由於日方派出外務大臣政務官生稻晃子代表日本政府出席，而生稻曾於2022年8月15日前往靖國神社參謁，引發南韓輿論譁然，最終南韓政府決定取消派人出席。

追悼儀式現場設有一百多個座位，因為韓方臨時取消派人出席，因此現場空出40個座位，只剩下日本政府派出的代表生稻晃子、新潟縣長花角英世、佐渡市長渡邊龍五與部分民間團體關係人士出席。

追悼儀式依照默哀、朗讀追悼辭、獻花等程序進行，單獨由日方人員朗讀追悼辭。

▲南韓政府最終決定取消派人出席，現場空出40多個座位。（圖／達志影像／美聯社）

生稻晃子在追悼辭提到，佐渡礦山1940年代曾經有來自朝鮮半島的勞動者，卻未提到與「強制勞動」相關的詞彙，「在戰爭的特殊狀況下，他們遠離家鄉，一邊思念起親愛的家人們，一邊在危險且環境嚴峻的環境，從事困難的勞動工作。儘管直到終戰（二戰結束）以前有人無法回到家鄉，不過也有人回到家鄉。」

《韓聯社》指出，其實南韓已經有9名受害者家屬抵達日本，原本預定參加日本所主辦的哀悼儀式，不過礙於日本政府派出的代表人員曾經參謁靖國神社，南韓政府認為有辱勞動者，最終做出取消出席的決定後，9人將和南韓駐日本大使朴喆熙於明（25）日上午9時，在佐渡礦山朝鮮人宿舍遺址「第四相愛寮」前另外進行追悼儀式。

▲南韓派出的勞工家屬與後代，將於25日在朝鮮勞動者宿舍「第四相愛寮」前自行進行追悼儀式。（圖／達志影像／美聯社）

另外，勞動者家屬與後代子孫前往日本當地出席追悼儀式的相關費用，是由南韓政府自行負擔，因此被認為日本政府「沒有誠意」。

日媒《共同社》分析，隨著此次南韓政府最終決定取消派人出席佐渡金山追悼儀式，此事恐怕成為導致日本與南韓外交關係再度產生嫌隙的導火線。