首次實戰！　F-35C開轟胡塞武裝

▲F-35C。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

隸屬美國海軍陸戰隊第314戰鬥攻擊中隊（VMFA-314）的F-35C戰機，於9-10日首次執行作戰空襲任務。

美軍表示，F-35C從尼米茲級航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln, CVN-72）飛行甲板起飛，展開對葉門胡塞武裝控制區域內武器儲存設施的多次攻擊行動，這些設施存放包括反艦飛彈在內的常規武器，這些武器曾被伊朗支持的胡塞武裝用來攻擊紅海及亞丁灣國際水域上的美國及國際軍事與民用船隻。

F-35C是美國海軍、海軍陸戰隊與空軍共同採用的第五代長程匿蹤戰機，具備多功能性，能執行包括空對空作戰、空對地打擊、偵察及電子戰等任務。F-35C為首次進行實戰，其他型號F-35B於2018年首次在阿富汗對塔利班以及敘利亞對ISIS執行作戰任務，空軍的F-35A於隔年在伊拉克針對ISIS目標完成首場戰鬥任務。

F-35戰鬥機分為A、B、C三種型號，各自針對不同需求設計。F-35A是傳統起降型，專為空軍使用，配備內建機炮，適合在跑道上操作，成本最低；F-35B具備短場起飛和垂直降落能力，適用於海軍陸戰隊及無大型航母的國家，能在前線有限設施中執行任務，但因結構複雜，航程與載荷稍低；F-35C則為海軍艦載型，具備加強型起落架與折疊翼，適合航母運作，航程最遠且武器載荷量最大。