美高中生「濫用AI寫作業」受罰　爸媽抗議！法官裁定校方有理

▲ 高中生濫用AI寫作業被懲戒。（示意圖／達志影像）

文／中央社

美國麻薩諸塞州一名高中生被控使用人工智慧（AI）工具以作弊方式完成作業。這名學生的家長要求校方刪除懲戒紀錄並提高歷史科成績，聯邦法官昨天駁回家長的請求。

路透社報導，波士頓治安法官李文森（Paul Levenson）昨天裁定，欣厄姆高中（Hingham High School）合理認定珍妮佛．哈里斯（Jennifer Harris）與戴爾．哈里斯（Dale Harris）的兒子以AI工具完成課堂作業違反學術誠信原則。

這名高中生的雙親要求學校刪除兒子的懲戒紀錄，並將他的大學先修課程歷史科成績從C+提高至B，但法官拒絕在訴訟初期階段發布上述命令。

李文森表示，生成式人工智慧的出現「可能會給教育工作者帶來一些微妙的挑戰」，但學校處理抄襲的政策足以告誡學生不能從其他來源複製文本，假裝是自己所撰。

校方律師諾瑞斯（Gareth Norris）認為此一裁決「事實認定正確，在法律上也合理」。

代表家長的律師法瑞爾（Peter Farrell）則說，這只是初步裁決，期待隨著案件發展，進一步完善事實紀錄。

欣厄姆高中2023年12月認定這名學生利用線上AI工具生成的文字，以複製與貼上的方式，在大學先修課程歷史科作業中作弊，包括引用不存在的書籍，也未註明出處。家長隨後提起訴訟。

家長認為，學校未充分告知學術誠信標準如何適用於AI使用，從而侵犯學生依據美國憲法與麻州憲法所享有的正當程序權利。

這名學生作證時說，他對AI使用的規定感到困惑。校方允許學生使用AI發想點子與識別來源。

李文森說，證據顯示這名青少年與同學不僅使用AI協助制定研究主題，還「不加區別地」複製AI工具Grammarly生成的文本，甚至沒有檢查AI工具提供的「來源」。（譯者：屈享平／核稿：曾依璇）