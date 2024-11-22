全國首宗！詐團攔截「111政府簡訊」變釣魚網址　警拘台陸2男

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，有陸製2G基地台來台發射非法訊號，刑事警察局電信偵查大隊、國家通訊傳播委員會與各電信事業組成非法訊號偵測小組，於9月至11月初在高雄地區測得不明干擾訊號，事後發現不法集團以假基地台方式竄改發送門號的簡訊，更改成詐騙釣魚簡訊，讓民眾誤信簡訊後造成財損。

警方調查，32歲的林姓中國大陸籍男子，與69歲的郭姓男子合作，在高雄地區將發射系統裝在基地台上，並且攔截「111政府專屬簡訊」、高雄監理站所發射的簡訊，並且竄改成釣魚詐騙網站，讓民眾誤信後點擊，將因此會造成民眾無意間被盜刷信用卡等財物損失的行為發生。

▲刑事局破獲不法集團攔截政府簡訊，竄改成釣魚簡訊搞詐欺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林、郭2人，將發射系統裝在車上，在高雄地區沿路散播釣魚簡訊，只要經過的地方就可以透過基地台偵測所使用的門號，並且發送給不特定民眾，造成民眾無故收到釣魚簡訊，但是內容卻是「111政府專屬簡訊」、高雄監理站所發射的簡訊。

警方表示，鎖定犯罪嫌疑人使用車載設備持續發射訊號干擾附近手機訊號及發送詐騙簡訊，隨即攔查並在高雄市鼓山區依法逮捕郭、林2人，並會同國家通訊傳播委員會勘驗違法射頻器材，現場查扣偽基站信號發射器及天線設備、手機及涉案車輛等證物。

警方也進一步查出，中國大陸籍林姓男子來台後，夥同郭姓男子架設非法詐騙釣魚簡訊發送設備，自113年10月31日至11月13日間在大高雄地區偽冒「111」簡訊，假冒「高雄市監理站」、「台灣自來水公司」等公部門，誘使民眾點擊釣魚連結後，續騙個資及盜刷信用卡，詢後依詐欺等罪嫌解送高雄地檢署偵辦。

國家通訊傳播委員會提醒民眾，我國已關閉2G信號，民眾手機忽然出現2G信號，是不正常情形，可能已遇到假基地台傳送釣魚簡訊，要提高警覺；同時我國3家電信事業已關閉3G信號，我國已邁入4G及5G世代，NCC呼籲民眾為享受4G及5G帶來的寬頻服務，儘速更換新的手機，也可以避免收到詐騙簡訊。

另「111」係政府專屬短碼簡訊，是我國行政部門發送簡訊的信賴管道，近期民眾所反映接獲偽冒政府111簡訊並附有釣魚網址，經本局查證犯嫌手法並非透過駭客入侵政府111簡訊平台發送簡訊，此平台並無遭犯罪集團破解之虞，敬請民眾可以安心。