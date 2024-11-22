高雄槍擊1死1命危內幕曝！欠債者耍詐伏擊　中間人弟弟無辜慘死

▲高雄湖內民宅發生槍擊案。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內區正義一路民宅今(22日)凌晨1時許傳出槍響，造成一名蘇姓男子(44歲)腹部中槍死亡。初步了解，到該處討債的林男(37歲）與開槍的賴男有債務糾紛，由中間人蘇男出面約雙方到家裡談判，不料，欠錢的賴男竟帶著3名戴面罩的小弟，共乘一台BMW轎車在蘇男家巷口埋伏，發現來討債的林男、周男等人現身入屋後，賴男和手下隨即衝入屋內，開了2、3槍先擊中周男，林男見狀搶槍，混亂中賴嫌又擊發子彈，再擊中屋內蘇男的弟弟，導致2人當場失去意識，目前蘇弟宣告不治，周男則還在搶救中。

▲高雄湖內槍響。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，該處民宅為蘇男所承租，由於林男與賴男有債務糾紛，因此蘇男當起中間人，約雙方在今日凌晨協商債務，林男依約找來友人周男、林女陪同到場討債，但欠錢的蘇男則帶著3名頭戴面罩的小弟，乘坐BMW轎車在蘇男家巷口埋伏。

凌晨零時許，討債的林男、周男、林女到達蘇男家後，賴男就帶著小弟衝入蘇家，不由分說先開了2、3槍，擊中周男，林男見狀上前搶槍，卻遭賴男小弟持球棒打傷；混亂間一發擊發的子彈射中在場的蘇弟腹部，當場血流如注、陷入昏迷，林女則驚聲尖叫，跑出屋外報警。

賴嫌眼見事情鬧大，帶著小弟連忙轉身逃離現場，目前警方持續追緝中。

現場除了蘇弟外，周男左胸也中槍，2人均意識不清，經送醫搶救後，蘇弟因傷勢嚴重，稍早宣告不治死亡；周男目前仍在搶救中。

據了解，案發現場是蘇男承租，蘇男弟弟同住在二樓，案發時聽到樓下吵鬧聲下樓察看，卻意外被子彈擊中身亡，相當無辜。