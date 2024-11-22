坐775元霸王車被抓包變6萬　她嚇到鞠躬道歉結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄女子小芸（化名）去年6月間搭乘計程車，下車之後謊稱要向朋友拿車資（775元），便消失無蹤，沒想到事情鬧上法院，一審被判有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元；她提出上訴改口認罪，並賠償運將800元、鞠躬道歉，二審獲得改判罰金5000元，得易服勞役5日。

▲小芸起初否認搭霸王車，差點因為貪圖775元的車資挨罰6萬元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年6月間在高雄市某飯店前搭乘計程車，抵達目的地之後，她謊稱要找朋友拿車資，還留下健保卡、手機號碼當作擔保，成功讓運將同意讓她下車；然而，運將事後多次撥打手機號碼聯繫，均沒有獲得回應，這才知道受騙了，憤而報警。

小芸到案之後否認詐欺，辯稱自己經常搭計程車，絕對不會做出這種事情，也沒有將手機號碼及健保卡留給任何人，一切都是前男友捏造的。但檢方進一步調查確認，健保卡和手機號碼都是小芸的，其男友則查無涉案證據，因此不採信她的說詞，訊後依法將人起訴。

小芸一審被橋頭地院法官依詐欺得利罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。小芸隨即提出上訴，改口坦承犯行，並當庭向運將鞠躬致歉、賠償800元。

運將也表明不想再追究此事，希望法官從輕量刑，不要讓小芸坐牢。高雄高分院二審法官表示，小芸有詐欺、竊盜、毒品等多項前科，考量到她已經認罪，所詐金額不多，也當庭道歉、賠償完畢，最終裁定撤銷原判決，改判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案確定。