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「警界教科書」陳榮輝驚傳癌逝！退休僅4個多月...享壽63歲

▲高雄警界典範人物陳榮輝驟然辭世，享壽63歲。（圖／翻攝自Facebook／苓雅分局波麗士）

▲高雄警界典範人物陳榮輝驟然辭世，享壽63歲。（圖／翻攝自Facebook／苓雅分局波麗士）

記者閔文昱／綜合報導

前高雄市警局勤指中心主任陳榮輝被譽為警界的典範人物，有警政署安居緝毒專案典範教科書的美名，過去曾歷任市刑大、仁武、岡山等分局偵查隊長，並於今年6月退休，然而才過4個多月，19日凌晨卻驚傳因癌症病逝，享壽63歲。消息一出，令警界與社會大眾深感不捨。

據了解，陳榮輝為警大67期畢業，從基層一路做起，歷任多個派出所所長，一生致力於治安維護。2014年高雄氣爆事件發生時，陳榮輝擔任苓雅分局三多路派出所所長，當晚他臨危不亂指揮員警疏散群眾，榮獲全國模範警察殊榮。

另外在2018年時，警政署推動安居緝毒專案，當時陳榮輝為成功路派出所所長，他針對轄區內易發生治安事件的「諾貝爾大樓」等地，結合第三方警政，建立了一套完整的「犯罪防治模組」，不僅偵破多起毒品、改造槍械及竊盜案，也讓當地治安顯著改善。

陳榮輝於去年因罹癌請假治療，雖一度重返崗位，但今年6月因病情惡化提前退休，僅過4個多月便驟然辭世。苓雅警分局證實了陳榮輝病逝的消息，表示深感不捨與遺憾，將全力協助家屬處理後事。同事們回憶起他生前的熱忱與專業，紛紛表達哀悼，希望他一路好走。

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