　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

美113歲人瑞睡夢中離世　生前親吐四大長壽秘訣

▲美國第二高壽人瑞森豪斯，以113歲高齡辭世。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國一名備受敬重的超級人瑞赫爾達森豪斯（Herlda Senhouse）於16日在睡夢中平靜離世，享年113歲，她曾是美國第二高齡者。除了基因外，森豪斯認為，她的長壽秘訣包括：不生小孩、健康飲食，並融入社群。而根據韋爾斯利公共資訊官員斯蒂芬妮霍金森（Stephanie Hawkinson）的說法，森豪斯在過去四十年一直居住於該鎮，並深深影響了當地社區。

根據《美聯社》的報導，森豪斯於1911年2月28日出生於西維吉尼亞州皮埃蒙特。16歲時她遷往馬薩諸塞州沃本，與一位阿姨同住，並從沃本高中畢業。儘管她曾夢想成為一名護士，但1931年時，由於護士學校對黑人學生設有限制，她未能入讀。

然而她並未因此停止追求夢想，在她的職業生涯中，森豪斯曾為多個家庭擔任管家，並創辦了波士頓派俱樂部。該俱樂部致力於籌集資金，改善波士頓地區黑人學生的教育機會，展現了她對社會正義的堅定承諾。

105歲時，森豪斯加入了新英格蘭百歲老人研究項目，幫助科學家探索延緩衰老和避免老化相關疾病的秘訣。她甚至將自己的大腦遺贈給研究團隊，繼續為科學發展做出貢獻，該研究探討基因是否能讓部分人的壽命超過100歲。

霍金森透露，森豪斯經常將她的長壽歸於功四大長壽秘訣：

1. 不生孩子，避免壓力：森豪斯的長壽秘訣之一是不生孩子，她認為不生孩子讓她避免累積壓力，而研究顯示，壓力可能加速衰老。

2. 健康飲食，不抽菸：森豪斯在2022年接受新聞採訪時說，「我不抽菸，也不喝酒。我不喝汽水，不吃速食」。2023年的一項研究顯示，遵循健康飲食指南（包括多吃全穀物、水果、蔬菜、堅果和豆類）的人群，患心血管疾病、癌症和呼吸道疾病的風險更低。

3. 融入社群：森豪斯擁有龐大的朋友、家人和教會成員社群。她和結識超過60年的摯友蘿賓森（Margaret Robinson）每天通電話，並定期一起美髮和美甲。

4. 知道何時放手：森豪斯曾說過，對於生活中的問題，盡力解決即可，但若無法解決，就學會放下，不執著是她長壽的秘訣之一。

根據老年學研究小組的數據，目前美國最年長者是114歲的內奧米懷特海德（Naomi Whitehead），她居住於賓夕法尼亞州格林維爾。

延伸閱讀
謝宜容娘家醬油廠曝光！登記地在雲林虎尾「有將近百年歷史」　口味偏甜親友都愛
12強／台式應援再現！　全場嗨唱〈台灣尚勇〉：活生生把東京巨蛋喊成主場
勞動部員工「打假卡」工時逾12小時　謝宜容私下為人曝「每人慘兮兮」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
為愛赴緬做詐騙！靜宜女大生懷孕生了　近期有望回台
謝宜容娘家醬油廠　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」
快訊／吉普車逆向對撞！駕駛噴出車外死亡　撞擊瞬間曝光
獨／6歲女坐酒駕父機車枉死！　母奔200公里認屍
快訊／吉普車開進對向車道！駕駛「噴出車外」　1命危2傷
「年輕酒店妹」驚傳確診愛滋！　北市男性篩檢暴增

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奪命「寮國伏特加」！澳19歲少女青年旅館開趴　喝到假酒猝死

馬國男將在清真寺被公開鞭刑　3度觸犯「幽會罪」

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

開戰以來首度！　俄發射洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭

23歲「蛇蠍女大生」甜美長相曝！騙光59歲大叔37萬聘禮　轉頭撩男

北韓軍官拒絕握手！金正恩「伸手空等」表情尷尬　網嘆：送勞改了

力拚2001世界盃之後「最驕傲時刻」！　美記者發文激讚台灣

不想上班！女老師偽造19張病假單　下場慘了：恐被關2年

變態警路上故意攔檢正妹　拿走手機「搜出自拍裸照」收藏

丟臉！日相石破茂出席峰會「坐著握手」滑手機　網暴怒：日本之恥

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

奪命「寮國伏特加」！澳19歲少女青年旅館開趴　喝到假酒猝死

馬國男將在清真寺被公開鞭刑　3度觸犯「幽會罪」

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

開戰以來首度！　俄發射洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭

23歲「蛇蠍女大生」甜美長相曝！騙光59歲大叔37萬聘禮　轉頭撩男

北韓軍官拒絕握手！金正恩「伸手空等」表情尷尬　網嘆：送勞改了

力拚2001世界盃之後「最驕傲時刻」！　美記者發文激讚台灣

不想上班！女老師偽造19張病假單　下場慘了：恐被關2年

變態警路上故意攔檢正妹　拿走手機「搜出自拍裸照」收藏

丟臉！日相石破茂出席峰會「坐著握手」滑手機　網暴怒：日本之恥

恩比德讚前隊友巴特勒「聯盟最佳」　美媒：他要的搭檔不是喬治

先探／營建股高獲利低本益比　抓買點

第55屆世界兒童畫展　台東藝文中心登場

快訊／17:59花蓮縣近海規模3.6地震　3縣市有感

Soya認了「怕戀情見光死」！　分手半年罕談新歡：我就是戀愛腦

中華車：MG HS自製率已逾20％「仍待查核驗證」如何反映成本研擬中

虛擬資產管理辦法上路 　26家業者明年9月底完成登記

苦勸「別踏出舒適圈」她用王心凌舉例　網有感：擴大也是好方法

嘉義市表揚績優守望相助隊　興村里獲評特優單位

獨／北市連爆變態警！多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

真理褲長腿妹鑽出後車廂　後方駕駛看傻：偷情膩？

國際熱門新聞

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

開戰以來首度　俄射洲際彈道飛彈襲烏

女覺得A片場景好眼熟　狗保母在她家拍片

美記者大讚陳傑憲　展現MLB天賦

8歲妹放學遭性侵砍死　斷氣前親口說出兇手

北韓60學生「撿神秘USB」下場慘了！少女崩潰痛哭

雅加達不再是首都　3天災人禍迫遷都

女老師大玩「校園SOD」！誘姦男學生只關1年

披薩給錯口味　夫妻把店員開膛剖腹

長程飛彈攻俄：拜登要引爆核戰？

3.5萬年劍齒虎幼崽　肉球完美保存

美兵推中國犯台　美軍馳援前台灣須撐1個月

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

台人熱情應援　網感動：超級大聲

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

「只差一顆球」　委教頭：都很棒

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

更多

最夯影音

更多

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面