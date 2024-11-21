美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

▲美國第二高壽人瑞森豪斯，以113歲高齡辭世。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國一名備受敬重的超級人瑞赫爾達森豪斯（Herlda Senhouse）於16日在睡夢中平靜離世，享年113歲，她曾是美國第二高齡者。除了基因外，森豪斯認為，她的長壽秘訣包括：不生小孩、健康飲食，並融入社群。而根據韋爾斯利公共資訊官員斯蒂芬妮霍金森（Stephanie Hawkinson）的說法，森豪斯在過去四十年一直居住於該鎮，並深深影響了當地社區。

根據《美聯社》的報導，森豪斯於1911年2月28日出生於西維吉尼亞州皮埃蒙特。16歲時她遷往馬薩諸塞州沃本，與一位阿姨同住，並從沃本高中畢業。儘管她曾夢想成為一名護士，但1931年時，由於護士學校對黑人學生設有限制，她未能入讀。

然而她並未因此停止追求夢想，在她的職業生涯中，森豪斯曾為多個家庭擔任管家，並創辦了波士頓派俱樂部。該俱樂部致力於籌集資金，改善波士頓地區黑人學生的教育機會，展現了她對社會正義的堅定承諾。

105歲時，森豪斯加入了新英格蘭百歲老人研究項目，幫助科學家探索延緩衰老和避免老化相關疾病的秘訣。她甚至將自己的大腦遺贈給研究團隊，繼續為科學發展做出貢獻，該研究探討基因是否能讓部分人的壽命超過100歲。

霍金森透露，森豪斯經常將她的長壽歸於功四大長壽秘訣：

1. 不生孩子，避免壓力：森豪斯的長壽秘訣之一是不生孩子，她認為不生孩子讓她避免累積壓力，而研究顯示，壓力可能加速衰老。

2. 健康飲食，不抽菸：森豪斯在2022年接受新聞採訪時說，「我不抽菸，也不喝酒。我不喝汽水，不吃速食」。2023年的一項研究顯示，遵循健康飲食指南（包括多吃全穀物、水果、蔬菜、堅果和豆類）的人群，患心血管疾病、癌症和呼吸道疾病的風險更低。

3. 融入社群：森豪斯擁有龐大的朋友、家人和教會成員社群。她和結識超過60年的摯友蘿賓森（Margaret Robinson）每天通電話，並定期一起美髮和美甲。

4. 知道何時放手：森豪斯曾說過，對於生活中的問題，盡力解決即可，但若無法解決，就學會放下，不執著是她長壽的秘訣之一。

根據老年學研究小組的數據，目前美國最年長者是114歲的內奧米懷特海德（Naomi Whitehead），她居住於賓夕法尼亞州格林維爾。

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