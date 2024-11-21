vivo X200系列國際版價格公開　超狂好禮「送五月天跨年門票」

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 21日舉辦記者會，正式宣佈X200系列國際版將推出，將於 11 月 29 日正式上市，X200 （12+256G）及 X200 Pro （16+512G）售價分別為 29,990、37,990元，同時針對通路、電信商祭出優惠，新朋友更加碼送「五月天跨年演唱會門票」；針對討論度極高的X200 mini並未在台灣上市，台灣區總經理陳怡婷表示，「要先看銷量再做爭取」。

▼X200系列正式在台灣推出，29日正式上市，但X200 mini暫時不會有消息。（圖／記者蘇晟彥攝）



vivo X200系列以卓越設計理念，將科技美學推向新高度，採用全等深微四曲螢幕設計，X200推出「極光綠」、「海洋之心」、「白月光」、「辰夜黑」四色，其中「海洋之心」、「白月光」因網路討論度極高，vivo台灣極力爭取最終成為首波銷售市場之一；vivo X200 Pro則推出「鈦灰」、「辰夜黑」兩色。在記者會上官方也公佈價格，X200 （12+256G）及 X200 Pro （16+512G）售價分別為 29,990、37,990元

為歡慶「雙冠旗艦」上市，vivo祭出超級寵粉預購優惠，預購期間購機加碼享原廠保固延長一年。即日起至11月28日於vivo 官方體驗店預購X200系列，搭配指定舊機系列舊換新最高現折8,000元。11月29日預購交機當天加碼，凡於vivo各官方體驗店購買X200系列的V粉，享交機當日排隊抽獎資格，各官方體驗店前100名消費者有機會再抽得WATCH3手錶乙支帶回家，V粉們千萬不要錯過。

此外，針對各通路消費者推出多重好禮，滿足不同消費者需求。即日起至11月28日，凡於官方體驗店、官方商城、電商平台、7-ELEVENｉ預購或指定經銷通路參加預購者，即享原廠保固延長及螢幕意外保固等預購優惠。官方體驗店更加碼回饋，消費者持X60系列至X100系列舊手機完成指定檢測，且符合回收資格，全額付款換購X200系列可現抵最高8,000元優惠；持其他V粉舊機及安卓舊機用戶，換購X200系列全額付款則可現抵最高5,000元；持iPhone舊機用戶亦可享換新好康，全額付款現抵最高4,000元。舊機回收價值（註5），可直接現抵X200系列新機價格，超有感回饋絕對要讓消費者感到物超所值。寵粉加碼再一波，此次為新加入的V粉爭取福利，凡參加體驗店新朋友預購X200系列方案，即可獲得MAYDAY #5525 LIVE TOUR五月天「回到那一天」25週年演唱會新年特別版門票（註6）、統一超商禮券、典藏相機造型行動電源（註7）等豐富好禮。



