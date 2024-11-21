vivo X200系列國際版價格公開　超狂好禮「送五月天跨年門票」

記者蘇晟彥／台北報導
vivo 21日舉辦記者會，正式宣佈X200系列國際版將推出，將於 11 月 29 日正式上市，X200 （12+256G）及 X200 Pro （16+512G）售價分別為 29,990、37,990元，同時針對通路、電信商祭出優惠，新朋友更加碼送「五月天跨年演唱會門票」；針對討論度極高的X200 mini並未在台灣上市，台灣區總經理陳怡婷表示，「要先看銷量再做爭取」。
▼X200系列正式在台灣推出，29日正式上市，但X200 mini暫時不會有消息。（圖／記者蘇晟彥攝）
vivo X200系列以卓越設計理念，將科技美學推向新高度，採用全等深微四曲螢幕設計，X200推出「極光綠」、「海洋之心」、「白月光」、「辰夜黑」四色，其中「海洋之心」、「白月光」因網路討論度極高，vivo台灣極力爭取最終成為首波銷售市場之一；vivo X200 Pro則推出「鈦灰」、「辰夜黑」兩色。在記者會上官方也公佈價格，X200 （12+256G）及 X200 Pro （16+512G）售價分別為 29,990、37,990元
為歡慶「雙冠旗艦」上市，vivo祭出超級寵粉預購優惠，預購期間購機加碼享原廠保固延長一年。即日起至11月28日於vivo 官方體驗店預購X200系列，搭配指定舊機系列舊換新最高現折8,000元。11月29日預購交機當天加碼，凡於vivo各官方體驗店購買X200系列的V粉，享交機當日排隊抽獎資格，各官方體驗店前100名消費者有機會再抽得WATCH3手錶乙支帶回家，V粉們千萬不要錯過。
此外，針對各通路消費者推出多重好禮，滿足不同消費者需求。即日起至11月28日，凡於官方體驗店、官方商城、電商平台、7-ELEVENｉ預購或指定經銷通路參加預購者，即享原廠保固延長及螢幕意外保固等預購優惠。官方體驗店更加碼回饋，消費者持X60系列至X100系列舊手機完成指定檢測，且符合回收資格，全額付款換購X200系列可現抵最高8,000元優惠；持其他V粉舊機及安卓舊機用戶，換購X200系列全額付款則可現抵最高5,000元；持iPhone舊機用戶亦可享換新好康，全額付款現抵最高4,000元。舊機回收價值（註5），可直接現抵X200系列新機價格，超有感回饋絕對要讓消費者感到物超所值。寵粉加碼再一波，此次為新加入的V粉爭取福利，凡參加體驗店新朋友預購X200系列方案，即可獲得MAYDAY #5525 LIVE TOUR五月天「回到那一天」25週年演唱會新年特別版門票（註6）、統一超商禮券、典藏相機造型行動電源（註7）等豐富好禮。
|參數
|X200 Pro
|X200
|價格
|NT$37,990
|NT$29,990
|作業系統
|Funtouch OS 15
|基於 Android 15
|螢幕
|6.78 吋 AMOLED 1.5k
|6.67 吋 AMOLED 1.5k
|螢幕解析度
|2800x1260
|2800x1260
|亮度
|1800尼特
|1500尼特
|調光頻率
|2160Hz PWM 調光
|2160Hz PWM 調光
|處理器
|3.2 GHz AP10 (含硬體光線追蹤)
|MediaTek 天璣 9400
|前置攝影機
|3200 萬畫素 (f/2.0)
|3200 萬畫素 (f/2.0)
|後置攝影機
|5000 萬畫素超感光主攝 (f/1.75)
|5000 萬畫素超感光主攝 (f/1.75)
|5000 萬畫素超廣角微距 (f/2.0)
|5000 萬畫素超廣角微距 (f/2.0)
|5000 萬畫素變焦影像 (f/1.57)
|5000 萬畫素變焦影像 (f/1.57)
|變焦能力
|最遠 100x
|最遠 100x
|AI 智慧美拍
|專業原生膚質 V3+
|專業原生膚質 V3+
|AI 夜景
|AI 夜景 V3+
|AI 夜景 V3+
|AI 超感影像力
|AI 超感影像力
|AI 超感影像力
|尺寸
|162.36 x 75.25 x 8.90 mm
|160.27 x 74.81 x 7.99 mm
|重量
|223g
|197g
|電池
|6,000mAh
|5,800mAh
|充電
|90W 有線快充 + 30W 無線快充
|120W 有線快充
|記憶體
|16GB RAM + 512GB ROM
|12GB RAM + 256GB ROM
|防塵防水
|IP68 & IP69
|IP68 & IP69
|連接能力
|WiFi-7, Bluetooth 5.4, NFC, OTG, Type-C
|WiFi-7, Bluetooth 5.4, NFC, OTG, Type-C
|定位
|GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Cellular Positioning, WLAN Positioning
|GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Cellular Positioning, WLAN Positioning
|指紋解鎖
|3D 超聲波屏幕指紋
|3D 超聲波屏幕指紋
|優感體驗
|陶瓷晶體後蓋、光線感應器、距離感應器、霍爾感應器、電子羅盤、陀螺儀、重力感應器、雷射對焦感應器、Flicker 感應器
|陶瓷晶體後蓋、光線感應器、距離感應器、霍爾感應器、電子羅盤、陀螺儀、重力感應器、雷射對焦感應器、Flicker 感應器
|AI 超級影像
|AI 限片去紋、AI 文檔矯正、AI 超感文件、AI 相冊增強、AI 刪除
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|商務隨行
|AI 雙錄翻譯、AI 錄音翻譯、AI 文件摘要、AI 自動識圖、AI 自動裁切
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