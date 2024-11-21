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vivo X200系列國際版價格公開　超狂好禮「送五月天跨年門票」

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 21日舉辦記者會，正式宣佈X200系列國際版將推出，將於 11 月 29 日正式上市，X200 （12+256G）及 X200 Pro （16+512G）售價分別為 29,990、37,990元，同時針對通路、電信商祭出優惠，新朋友更加碼送「五月天跨年演唱會門票」；針對討論度極高的X200 mini並未在台灣上市，台灣區總經理陳怡婷表示，「要先看銷量再做爭取」。

▼X200系列正式在台灣推出，29日正式上市，但X200 mini暫時不會有消息。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX200 台灣 。（圖／記者蘇晟彥攝）

vivo X200系列以卓越設計理念，將科技美學推向新高度，採用全等深微四曲螢幕設計，X200推出「極光綠」、「海洋之心」、「白月光」、「辰夜黑」四色，其中「海洋之心」、「白月光」因網路討論度極高，vivo台灣極力爭取最終成為首波銷售市場之一；vivo X200 Pro則推出「鈦灰」、「辰夜黑」兩色。在記者會上官方也公佈價格，X200 （12+256G）及 X200 Pro （16+512G）售價分別為 29,990、37,990元

為歡慶「雙冠旗艦」上市，vivo祭出超級寵粉預購優惠，預購期間購機加碼享原廠保固延長一年。即日起至11月28日於vivo 官方體驗店預購X200系列，搭配指定舊機系列舊換新最高現折8,000元。11月29日預購交機當天加碼，凡於vivo各官方體驗店購買X200系列的V粉，享交機當日排隊抽獎資格，各官方體驗店前100名消費者有機會再抽得WATCH3手錶乙支帶回家，V粉們千萬不要錯過。

此外，針對各通路消費者推出多重好禮，滿足不同消費者需求。即日起至11月28日，凡於官方體驗店、官方商城、電商平台、7-ELEVENｉ預購或指定經銷通路參加預購者，即享原廠保固延長及螢幕意外保固等預購優惠。官方體驗店更加碼回饋，消費者持X60系列至X100系列舊手機完成指定檢測，且符合回收資格，全額付款換購X200系列可現抵最高8,000元優惠；持其他V粉舊機及安卓舊機用戶，換購X200系列全額付款則可現抵最高5,000元；持iPhone舊機用戶亦可享換新好康，全額付款現抵最高4,000元。舊機回收價值（註5），可直接現抵X200系列新機價格，超有感回饋絕對要讓消費者感到物超所值。寵粉加碼再一波，此次為新加入的V粉爭取福利，凡參加體驗店新朋友預購X200系列方案，即可獲得MAYDAY #5525 LIVE TOUR五月天「回到那一天」25週年演唱會新年特別版門票（註6）、統一超商禮券、典藏相機造型行動電源（註7）等豐富好禮。

▲▼ vivoX200 台灣 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX200 台灣 。（圖／記者蘇晟彥攝）
 

參數 X200 Pro X200
價格 NT$37,990 NT$29,990
作業系統 Funtouch OS 15 基於 Android 15
螢幕 6.78 吋 AMOLED 1.5k 6.67 吋 AMOLED 1.5k
螢幕解析度 2800x1260 2800x1260
亮度 1800尼特 1500尼特
調光頻率 2160Hz PWM 調光 2160Hz PWM 調光
處理器 3.2 GHz AP10 (含硬體光線追蹤) MediaTek 天璣 9400
前置攝影機 3200 萬畫素 (f/2.0) 3200 萬畫素 (f/2.0)
後置攝影機 5000 萬畫素超感光主攝 (f/1.75) 5000 萬畫素超感光主攝 (f/1.75)
  5000 萬畫素超廣角微距 (f/2.0) 5000 萬畫素超廣角微距 (f/2.0)
  5000 萬畫素變焦影像 (f/1.57) 5000 萬畫素變焦影像 (f/1.57)
變焦能力 最遠 100x 最遠 100x
AI 智慧美拍 專業原生膚質 V3+ 專業原生膚質 V3+
AI 夜景 AI 夜景 V3+ AI 夜景 V3+
AI 超感影像力 AI 超感影像力 AI 超感影像力
尺寸 162.36 x 75.25 x 8.90 mm 160.27 x 74.81 x 7.99 mm
重量 223g 197g
電池 6,000mAh 5,800mAh
充電 90W 有線快充 + 30W 無線快充 120W 有線快充
記憶體 16GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROM
防塵防水 IP68 & IP69 IP68 & IP69
連接能力 WiFi-7, Bluetooth 5.4, NFC, OTG, Type-C WiFi-7, Bluetooth 5.4, NFC, OTG, Type-C
定位 GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Cellular Positioning, WLAN Positioning GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, A-GPS, Cellular Positioning, WLAN Positioning
指紋解鎖 3D 超聲波屏幕指紋 3D 超聲波屏幕指紋
優感體驗 陶瓷晶體後蓋、光線感應器、距離感應器、霍爾感應器、電子羅盤、陀螺儀、重力感應器、雷射對焦感應器、Flicker 感應器 陶瓷晶體後蓋、光線感應器、距離感應器、霍爾感應器、電子羅盤、陀螺儀、重力感應器、雷射對焦感應器、Flicker 感應器
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