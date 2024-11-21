台中發物調券了！上千民眾排隊瘋搶畫面曝　人潮綿延數個路口

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導



台中市今年第一波物調券自6月20日至22日發放，第二波物調券今（21）日至23日三天發放，吸引上千人瘋搶，最早的4點多就已經到台中霧峰市場，排隊民眾綿延好幾個路口，從現場曝光的照片，幾乎看不到盡頭。

▲台中第二波物調券今開始發放，吸引上千人瘋搶。（圖／江和樹提供，下同）

台中市經發局指出，為提升消費者聚集，增強行銷廣度，將整合台中傳統市場在地美食、新興夜市小吃、商圈潮流服飾等資源，再次辦理物調券發放活動，使全國民眾對台中豐富多元的市集文化留下深刻印象，進而提高整體規模，活絡振興經濟。

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今年物調券第二波於11月21日至23日發放，共計發放35萬份，於台中30處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、3處民營市場、20處攤販集中區、23處商圈，以及台中市產業故事館發展協會25個所屬會員店家發放。提供民眾以現金100元，兌換200元之物調券，視各場域規模及會員數，以及將攤位數低於15攤之公有市場併同鄰近市場、攤販集中區合併券種。每場域預計各發放500份~11000份不等之物調券。

物調券今開始發放，吸引眾多民眾到霧峰市場排隊，最早的在4點多就已經到場，從現場照片可看到，排隊的隊伍早已超出視線範圍，綿延好幾個路口。台中市經發局提醒，務必在使用期限11月27日前消費完畢。

▲台中發放物調券。（圖／台中經發局）