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動不了謝宜容！ 綠委驚覺她「後台很硬」　門神恐是更高層

▲ 謝宜容（右）被指控涉嫌霸凌職員。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

▲ 謝宜容（右）被指控涉嫌霸凌職員，時任勞動部次長王安邦約談謝宜容後，卻是王安邦「被請辭」。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

圖文／CTWANT

民進黨立委陳瑩昨（20）在立院質詢時強調，涉嫌霸凌部署致死的勞動部勞發署北分署長謝宜容，佔的是「簡任缺」，按照人事法規，謝宜容的長官、勞發署長蔡孟良，根本沒權力，決定或推薦謝宜容出任分署長，謝宜容之所以被爆破格擢升，就是上面有人交辦，這個人可能比次長層級更高，蔡孟良只能按照行政流程去蓋章。

陳瑩今天替蔡孟良叫屈，指證謝宜容的靠山絕對是勞動部高層長官，因為蔡孟良無權推薦謝宜容擔任分署長。（圖／翻攝自中天電視）

▲陳瑩替蔡孟良叫屈，指證謝宜容的靠山絕對是勞動部高層長官，因為蔡孟良無權推薦謝宜容擔任分署長。（圖／翻攝自中天電視）

勞動部勞發署北分署一名公務員疑因不堪職場霸凌與過度加班，日前在辦公室內輕生，此事一開始無人聞問、官方還一度宣稱假訊息，但不幸出了一條人命後，綠委才紛紛改口，坦言早在今年二月就有聽過「鬼故事」（指霸凌案），但向勞動部高層反應後卻無疾而終，連時任勞動部次長王安邦約談謝宜容後，卻是王安邦「被請辭」，才驚覺涉嫌施壓霸凌的北分署署長謝宜容「後台很硬」。

儘管近日有媒體報導，謝宜容的長官勞發署署長蔡孟良就是推薦謝宜容的「後台」，但蔡孟良也非常「阿莎力」照單全收，他昨天在立院答詢時，面對朝野立委輪番逼問，雖否認他有霸凌下屬，但對於署內出人命，都僅強調「都是我的錯，我已經不適任主官職」，被解讀有意為勞動部「更高層長官」扛下所有政治責任。

不過這件事，不僅藍委看不下去，連綠委陳瑩都拿出「證據」，直接打臉比蔡孟良更高層許多的勞動部高官。

陳瑩質詢時強調，謝宜容佔的是「簡任缺」，按照人事法規，蔡孟良根本沒有權力，決定或推薦謝宜容出任分署長，「就是上面有人交辦破格拔擢謝宜容，蔡孟良只能按照行政流程去蓋章」，蔡孟良聞言則先是不發一語，接著表示涉及分署首長，都是要跟長官先報告、經過同意。

陳瑩接續為蔡孟良抱屈，在霸凌案鬧出人命前，他明明已經是可以退休的人，也申請過退休，「可能真的很倒楣」，因為對工作的熱忱繼續留下來協助，卻遇到這樣的事，無論網友對他有何批評或誤會，但陳瑩認為，認真做事的人也不該在這個時候被霸凌。

陳瑩強調，她必須在立院說出真相，也不怕有人撻伐她，「我要替蔡署長說幾句話」，陳瑩表示，蔡孟良答詢從頭到尾都說「都是我的錯，全部承擔」，她真的很希望勞動部長官都能有類似的風骨。

陳瑩表示，霸凌案壓力如此之大，但蔡孟良「從頭到尾都沒有說出是誰交辦要任命謝宜容這件事情，他就是承擔」，不過，畢竟已經有人被霸凌而結束生命，他非常希望，勞動部接下來所有懲處和調查都要清清楚楚。尤其，今年2月就有同仁檢舉，前次長還呈報這件事，當時何佩珊還不是勞動部長，為何「勞動部長」就是不知道？這中間的門神究竟是誰？勞動部一定要徹查清楚，給往生者一個交代。

陳瑩當著何佩珊力讚蔡孟良肯承擔、有風骨，卻把何佩珊諒一旁，何一開始臉色有點尷尬，但後來當陳瑩再度稱讚蔡孟良勇於承擔，何佩珊也突然情緒激動，落淚表示，蔡孟良原本要退休了，是她懇求下才留任，過程中協助她推動多項政策，包括近期將要上路的多元陪伴服務方案、台印簽訂MOU（外勞輸出備忘錄）等，是非常優秀的文官，「我很抱歉，是我拖累他，真的抱歉，我想我也不適任了，會向行政院提出請辭」。

陳瑩昨天質詢的順序非常後面，質詢問完後，再有一位立委質詢，議程就結束，何佩珊被問了一整天，在昨日下午才改口會以「停職」懲處謝宜容，並在立院委員會議程前更加碼「我要請辭」，政院方面也立即宣布何佩珊停職處份，但對要不要准辭何佩珊，卻「留中不發」，外界解讀該人事案將請示賴清德總統後才會拍板，也更加印證勞動部霸凌案「背後壓案的門神」確實很有力量，連閣揆都不敢輕易下決定。

至於這位在今年2月涉嫌壓下霸凌檢舉案的勞動部高層其實也已呼之欲出，因為比次長層級還高者，只剩下勞動部主秘以及勞動部長寥寥數人，但門神究竟是誰，恐怕還是得由時任次長王安邦出面說明、否則就得靠現任部長何佩珊再次調查，才能有明確答案。

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