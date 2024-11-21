勞動部北分署霸凌案受害者＋1！　新北勞檢處要查了

記者黃翊婷／綜合報導

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，但她20日發表書面聲明道歉，強調「身故事件與本人領導無關」，再次引發眾怒。除了這件事情之外，新北市勞檢處近期又接獲檢舉，一名暫僱人員聲稱受到霸凌，後續將前往勞發署北分署進行勞檢。

▲謝宜容（右）被指控涉嫌霸凌職員。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工疑似遭到長期職場霸凌，在辦公室輕生，直到周一上班遺體才被人發現。隨後陸續傳出謝宜容要求職員24小時待命，假日沒回LINE訊息還開會檢討，稍有不從謝就會咆嘯、摔公文和人身攻擊，沒人幫忙提飲料、拿便當，謝就以台語飆罵「欸看口」，謝到任不到2年，離退人員就高達81人。

▲國民黨召開記者會列出謝宜容的驚人語錄。（圖／國民黨團提供）

消息傳開之後引發各界關注，勞動部長何佩珊、政務次長許傳盛19日出面說明，表示已將謝宜容調離原職位、降調為非主管職，並且送考績委員會議處，但內容又直指根據訪談相關同仁的結果，無法證明謝有實際的職場霸凌情形，甚至說謝「目的良善」。

然而，這份調查報告一出，直接點燃眾怒，不僅網友在網路上發文砲轟，藍白陣營也各自提出疑點質疑是否因為謝宜容背後有靠山，所以沒人敢動，就連綠營也有立委看不下去，跳出來要求重啟調查此案。

▲何佩珊淚灑立法院。（圖／記者黃國霖攝）

面對外界的反彈聲浪，何佩珊20日強調「我當然敢辦她」，這周內就會完成懲處、移送監察院檢調；不過，當日在立法院接受質詢時，她數度落淚，並表明願意為此負起政治責任下台。

而被眾多矛頭指著的謝宜容自事發之後一直沒有露面。行政院長卓榮泰20日出面向家屬致歉，表示謝宜容將記2大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員；總統賴清德也透過臉書向家屬表達歉意，希望相關單位的主管們痛定思痛、深切檢討。

謝宜容直到20日晚間才發表書面聲明道歉，但強調身故事件與本人領導無關，又一次將此案推上輿論高峰。據了解，除了這次的事件之外，新北市勞檢處最近又接獲檢舉，一名暫僱人員聲稱受到霸凌，近期將依法前往勞發署北分署進行勞檢。

「我是公務員，我想好好活著」。 這是勞動部樓下的門牌號碼。 #我們不要就這樣算了好不好 由黃益中發佈於 2024年11月19日 星期二

公民教師黃益中20日在臉書公開一張照片，只見有人在勞動部大樓的門牌下方，貼了一張黃色便條紙，上頭寫著「我是公務員，我想好好活著」。網友們看了也忍不住留言感嘆，「多麼諷刺」。

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