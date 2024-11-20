▲市長張善政表示，航空城多年的努力已初具成效。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園航空城產業論壇」20日於桃園會展中心舉行。市長張善政表示，本次論壇邀集航空城重要夥伴共同參與，分享過去經驗以及永續發展、節能減碳與人工智慧等當前重要議題，盼能為航空城發展奠定承先啟後的基礎，發揮航空城優勢，掌握時代機遇，讓桃園站上世界舞台。

▲2024桃園航空城產業論壇，期帶動臺灣經貿蓬勃發展。（圖／市府提供）

張善政指出，園區的開發及地方建設必須相互配合，而航空城多年的努力已初具成效，航空城優先產專區最後一塊基地已順利獲得投資，整地及相關基礎建設也陸續完成，廠商將陸續進駐，榮景可期。此外，周邊的遠雄自由貿易港區發展也十分迅速，帶動臺灣的經貿蓬勃發展。

國發會產業發展處長蕭振榮表示，國發會近期推動桃竹苗大矽谷計畫，以AI及半導體串聯產業廊帶，其中桃園航空城在與國際接軌上佔有舉足輕重的地位；此外，航空城內的產業將朝向低污染、低耗能、低用水的高附加價值產業規劃，並將搭配完整的交通配套措施，讓整體的產業環境更趨於完善，國發會也將持續與桃市府合作，打造航空城成為世界不可或缺的產業專區。

▲2024桃園航空城產業論壇。（圖／市府提供）

桃園航空城公司表示，桃園航空城作為臺灣連接全球的門戶，透過海空雙港優勢及完整的產業供應鏈，肩負鏈結國際商貿與供應鏈樞紐的重要使命，隨著實質開發階段的進行，將吸引各界對其未來發展的想像，讓桃園不只是臺灣的桃園，更要成為世界的桃園。

桃園航空城公司提及，今年市府以「智匯永續航空城－產城共榮價值共創」為產業論壇主題，邀請產官學研專家學者，聚焦韌性供應鏈、AI賦能、綠色運輸、商業生態及人本永續等前瞻議題，共同探討桃園航空城如何接軌國際，發展智慧機場城市，打造具未來競爭力的產業聚落，為臺灣在全球市場注入嶄新動能。