高雄詐團車手被捕！自知「太胖跑不過員警」　乾脆放棄抵抗

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市三民區74歲的姜姓男子遭到假投資詐騙，於是報警處理，並且以身為餌出面面交。警方獲報後成立專案小組，並且在姜男身邊埋伏，等到陳姓車手現身時，一擁而上出面逮人。

▲胖車手自知跑不過，乾脆放棄抵抗。（圖／記者吳奕靖翻攝）



據了解，姜男18日報案稱，遭到假投資股票詐騙，三民第一分局於是成立專案小組展開偵辦。由於詐團約姜男19日面交150萬元，姜男於是跟專案小組配合，與詐團約在三民區安邦公園面交，警方則是在旁埋伏。

詐團39歲陳姓車手19日晚間出面取款，警方眼見時機成熟，一擁而上出面逮人，順利將陳嫌逮捕。此外，警方還發現，有一輛轎車停放在公園旁，疑似是車手的同夥，於是便上前攔查。

▲胖車手自知跑不過，乾脆放棄抵抗。（圖／記者吳奕靖翻攝）



不料同夥立即倒車、又打算向前衝撞，員警情急下立即拔槍，朝著車輛左前輪射擊，不過同夥仍舊加速逃逸。三民一分局目前已鎖定駕駛身分，將全力追緝到案，後續會持續擴大追查、向上溯源，揪出詐團的幕後成員。

據了解，被逮的陳男長得相當高壯，體重高達130公斤，當下疑似因為自知跑不贏，於是便放棄抵抗，乖乖跟警方回到警局。三民第一分局分局長謝承甫對此呼籲，民眾對於來源不明的投資簡訊或臉書、LINE等網路上「高報酬、穩賺不賠」的投資訊息，千萬不要誤信，務必提高警覺，有任何疑問，應撥打110、165反詐騙專線或可直接就近向警方求證，以維護自身權益，避免遭詐騙。