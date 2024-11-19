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腸病毒上周就醫破2.2萬人「達最高點」！反常疫情要拖到年底

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒疫情趨勢反常，進入冬季後仍持續升溫，根據疾病管制署最新統計，上周就診破2.2萬已達高峰，為10年同期最高；最新全國停課統計為單周329班，高於過去4年同期。疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情來到最高點，後續高原期預估至11月底，12月底脫離流行期。

依據疾管署監測資料顯示，第46周（11月10日至11月16日）門急診就診計22,313人次，較前一周（21,289人次）上升4.8%，疫情呈上升趨勢且處高原期，近4周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型，其他克沙奇A型及腸病毒D68型等亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

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今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇 B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署表示，國內腸病毒疫情仍處高原期，腸病毒傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，最有效的預防方法為使用肥皂或洗手乳勤洗手，並維持良好衛生習慣。

惟時序入冬後，天氣轉冷，可能影響孩童落實肥皂洗手的意願，提醒家長及教托育人員協助教導孩童正確洗手，降低腸病毒傳播風險。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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