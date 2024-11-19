驚險圍捕畫面曝！詐團車手自撞水泥牆還想撞員警　遭連轟11槍逮捕

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

北市內湖區文湖街上今(19日)上午驚傳槍響！警方攔查詐欺車手，不料對方卻拒檢逃逸，還試圖衝撞，員警見狀立即朝車輪連轟11槍，順利逮捕21歲馬來西亞籍車手，以及20歲孫姓收水手，而警方當時的驚險圍捕過程畫面隨之曝光。

▲警方2車包抄犯嫌車輛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，西湖派出所員警偵辦假投資詐騙案，今與車手相約文湖街要面交5000萬元，警方到場後，見到車手開著白色轎車，立即上前攔查，不料對方卻拒檢逃逸。

透過監視器畫面可以看到，當時警方2車包抄，白車在逃逸過程自撞民宅圍牆後，員警隨即下車壓制，但車手又試圖衝撞員警，其中李姓員警見狀況危急，隨即對空鳴槍，再朝白車車輪開槍，一共轟了11槍，最終順利逮捕馬來西亞籍車手。另外，駕車的孫姓收水手逃逸，但隨即遭到警方追上逮捕。

▲犯嫌自撞圍牆後，警方(紅圈)下車開槍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

周圍住戶事後受訪表示，案發當下聽見碰的一聲巨響，起初以為是車禍，後來就聽見槍響，一開始以為是放鞭炮，沒想到竟是警方在圍捕犯嫌。

而整起案件造成李姓員警、曾姓員警右大腿及右小腿遭到流彈打傷，已送醫治療，至於兩名犯嫌目前已被帶回調查，詳細案情仍有待進一步調查釐清。