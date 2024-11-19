波音全球大裁員！美國「逾2500人」被砍　12月恐又一波

▲波音展開全球大裁員。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

波音（Boeing）展開大規模削減計畫，預計在全球裁員10%、也就是1.7萬人，光是美國就有超過2500名員工被開除。事實上，外界早就預期，這間負債累累的飛機製造商，將於11月中旬發布裁員通知，而且12月恐怕還會再有第二波裁員。

《路透》引述工會官員、被聯邦政府要求於18日公布的文件報導，在這次裁員行動中，受影響者包括工程師、技術人員、非工會員工。華盛頓州近2200人接獲裁員通知，南卡州220人被開除，2州都是波音製造商用客機的地方。此外，奧勒岡州、密蘇里州也有員工丟掉飯碗。

航太專業工程勞工協會（SPEEA）表示，該工會438名波音員工收到裁員通知，包括218名工程師、220名技術人員。國際技師與航太勞工協會（IAM）密蘇里州聖路易斯（St. Louis）分會表示，波音對其111名成員發布裁員通知，大多數都為波音777X製造機翼零件。

▲波音員工11月初才結束為期7周的罷工。（圖／路透）



根據聯邦《工人調整與再培訓通知法》（WARN Act），大規模裁員之前需要有60天的通知期。因此，波音13日起就告訴被裁員員工，他們將持續支薪直到明年1月17日。

波音新任CEO歐特柏格（Kelly Ortberg）10月曾表示，該公司不打算「把員工調離生產或工程實驗室」，上周卻有數百名工程師及生產線員工被開除。幾位接獲裁員通知的非工會成員透露，在公司各部門，被裁掉的員工似乎不盡相同。

不過，波音18日拒絕回應此事。