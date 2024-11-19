怒刪已故前任語音！女友崩潰喊分手...他愣：我做錯了嗎？

▲沒經過別人同意就刪除訊息，不管是誰碰到都會很生氣。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名男網友抱怨表示，因為女友時不時就把過世前男友的語音拿出來聽，自己很不是滋味，所以趁機刪除，豈料女友居然要跟他分手，讓他相當傻眼。貼文一出後，不少人直呼「你活該」。

原PO在微博表示，女友手機裡收藏了好多條與前男友發的語音和聊天紀錄，不過女友的前任在雙方談戀愛時，因生病而輕生。

原PO透露，有時候會發現，女友躲在被窩裡偷聽前男友的語音訊息，「我心裡真的不是很舒服，前天趁女友洗澡的時候，把她和前男友的好友和聊天紀錄全刪了，收藏的語音也全部清除了。」

原PO嘆，晚上女友發現這一切後，氣得和他大吵一架，甚至要分手，沒有任何挽回的餘地，甚至把他趕出家門，「只是前男友而已，我真的做錯了嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「自己連死人都比不過」、「自作主張去刪人家的聊天紀錄，不打你都算脾氣好的」、「不舒服就跟女朋友溝通，自作主張去刪了人家就是自己的問題」、「不爽你有嘴巴就直說，本來是感情問題，你背著搞這套，就是人品問題了」。

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