「4000人斬」富豪猝死　女優嫩妻慘了！遭求處無期徒刑

▲富豪野崎幸助暴斃案審判：嫩妻須藤早貴面臨無期徒刑求處。（圖／翻攝自推特）

記者邱晟軒／綜合報導

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助於2018年暴斃身亡，震驚全日本，當時25歲的嫩妻須藤早貴被懷疑涉有謀殺重嫌。此案近期進入最後審判階段，檢方今（18日）正式對須藤早貴求處無期徒刑，強調案發當下「只有她在場」。

根據日媒報導，本案發生在2018年，須藤早貴與野崎幸助閃婚，不料野崎在結婚沒多久後離奇暴斃。檢方調查發現，死者體內驗出大量興奮劑，研判是遭人下毒致死。

檢方今在法庭上指出，「根據證據已充分證明這是一起謀殺案件，被告就是兇手」，特別強調野崎服用興奮劑的關鍵時間點，須藤早貴是唯一在場的人，且「被告有充分機會讓受害者服用毒物」。

須藤早貴在庭上始終否認犯案，辯稱丈夫可能是自殺或意外，企圖淡化案件的刑事性質。不過檢方認為證據確鑿，仍建請法院判處無期徒刑。法院預計將在下月12日宣判，屆時是否依檢方求刑判處無期徒刑，備受矚目。

野崎幸助生前號稱4000人斬，但在跟須藤結婚後健康每況愈下。須藤原本是AV女優，常以素人身分拍攝，野崎是透過高級約會俱樂部認識她，當時開出每月給100萬日圓（約新台幣22萬元）求婚，沒想到才結婚3個月暴斃身亡。