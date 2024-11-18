台媒引用中官媒稱「習近平點名賴清德」　沈伯洋警示可能後果

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國安局長蔡明彥18日赴外交及國防委員會針對AI技術在資安、Deepfake影片上對錯假訊息的影響進行報告。對於中國官媒報導中國國家主席習近平在拜習會中點名總統賴清德，民進黨立委沈伯洋提醒，台灣現在屬於隨時可能被入侵的國家，若在危急時刻，台灣媒體把中國官媒的內容當成報紙內容，廣泛在台灣發送，就屬於國安危機。

沈伯洋表示，近日網路上流傳與馬斯克相關的影片，影片中的字幕顯示馬斯克稱要撤出台灣，但其實馬斯克在影片中實際談話的內容與字幕呈現完全不同，過去烏克蘭總統澤倫斯基也曾經被上錯誤的字幕。

沈伯洋進一步指出，昨天拜習會過後，央視稱習近平在會面中點名賴清德，且台灣有媒體直接將其當成事實來報導，但其實現場根本沒有提到賴清德，是中國的官方文件在事後才提到，國安局對於這樣的狀況是否有比較好的回應？

蔡明彥表示，國安局第一時間有比對白宮的新聞稿，也比對中國在類似場合的說法，不排除是中國的官媒在會後刻意操作，除此之外也注意到中國跟新加坡的領導人會談中也有類似的動作，包括提到新加坡領導人稱將會恪遵一中原則，很多國家在會後有碰到類似的情況。

蔡明彥說，如何在相關的場合後有自己的說法，各個國家都警示在與中國會談後要有自己版本的說法，當然也希望媒體朋友報導也能有多方的查證。

沈伯洋直言，中國在事後的文件宣稱類似的內容讓人有理說不清，且早上關注各報的頭版，某報直接提到「習近平首度點名賴清德」，但這件事情沒有在現場發生，而是官方文件才提到。台灣現在屬於隨時可能被入侵的國家，若在危急時刻，台灣媒體把中國官媒的內容當成報紙內容，廣泛在台灣發送，就屬於國安危機。