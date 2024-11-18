假車牌猖獗今年近5千件　立委轟交通部：罰太輕「現在還在賣」

▲偽變造號牌、隱匿牌號等假車牌情形猖獗，公路局統計今年到10月，有將近5千件。（圖／桃園交大提供）

記者蔡亞樺／台北報導

假車牌猖獗氾濫，公路局統計今年到10月止，偽變造號牌和隱匿牌號將近5千件，交通部修法加重罰鍰，從罰鍰上限1萬800元提高至3萬6000元，且車輛可沒入銷毀。立法院交通委員會今日安排交通部報告並討論修法，立委批評，罰太輕，此時此刻還有假車牌販售，要求確實執法並沒入車輛，才能杜絕。

公路局指出近3年偽造號牌，2022年169件、去年251件，今年到10月1012件，9月較8月減少30%、10月較前9月減少47%，從9月起呈下降趨勢；變造號牌部分，2022年56件、去年50件，今年到10月69件，變化不大。

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隱匿號牌部分，領有號牌未懸掛或不依指定位置懸掛，2022年2006 件、去年 932件，今年至10月847 件，有逐年下降趨勢；塗抹或安裝其他器具使不能辨識號牌，2022年2014 件、去年 2227 件，今年至10月3018 件，以安裝其他器具為大宗。

國民黨立委洪孟楷批評，假車牌成長幅度高且快速、廣泛，駭人聽聞，到此時此刻還查得到假車牌的販售狀況，他支持修法，放縱假車牌到處走，危及國人行車安危，警方執法也有難度。

民進黨立委鍾佳濱認為，除了加重罰則，更重要是沒入車輛，杜絕車輛進入犯罪集團，才能保障守法的用路人。國民黨立委黃健豪也說，目前罰則太輕，此次修法提高罰則很重要，最核心問題還是能夠確實執行沒入車輛，否則罰再重都沒用。

立法院交委會今日審查「道路交通管理處罰條例第12條及85條之3」修正草案，交通部長陳世凱表示，朝包括當場移置保管車輛、提高罰鍰上限、提高吊扣牌照期間、提高不能考照的年限等加重罰則，以防制無照駕車的現象。

陳世凱說，偽變造或隱匿號牌、無照駕駛，導致治安、交通危害之社會成本，交通部將依循行政院施政目標，就精進法制面、查緝面、防偽供應鏈面、網路平台面等策略，並與相關部會共同合作，使偽變造號牌不敢賣、買不到、不敢用。