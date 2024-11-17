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新北女開電動玩具車過馬路　錄影貼網炫耀！最高罰3600元

▲▼三重女子開電動玩具車過馬路，男童開兒童卡丁車行駛在馬路上 。（翻攝黑色豪門企業社會事新聞影音）

▲三重女子開電動玩具車過馬路 。（翻攝黑色豪門企業）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區日前有一名女子坐在電動玩具車裡，在仁愛路的斑馬線上開到對街，友人還拍下過程貼到網路上，把危險行為當作有趣；今年4月間，林口區也有一名男童開著卡丁車跟在騎機車的媽媽後面，行駛在大馬路上，警方表示，行為已經違反道交法第32-1條，將開罰1200至3600元罰鍰，但影片拍攝時間及行為人相關人別身份不明確，相關違規未能舉發。

從影片顯示，一名女子穿著吊帶褲、頭紮髮髻蹲坐一部電動玩具車裡，在三重區仁愛路斑馬線準備穿越到對街，女子左看右看確認沒車後，開著玩具車過馬路，過程中旁邊友人從後方拍下整個過程，事後貼到網路上，以為是有趣的行為，殊不知已經違反道路交通管理處罰條例。

今（2024）年4月22日，林口區一名媽媽騎著機車在忠孝路與忠孝路616巷，後面跟著男童開著兒童卡丁車，在馬路上馳騁，旁邊還有機車呼嘯而過，不但違反道交法，也違反兒童及少年福利與權益保障法，對媽媽將進行開罰。

警方表示，依據《道路交通安全規則》第32-1條規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，不得於道路上行駛或使用。該民眾行為已構成違規，可依《道路交通管理處罰條例》第31-1條處以新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

▼林口男童開兒童卡丁車行駛在馬路上 。（翻攝社會事新聞影音）

▲▼三重女子開電動玩具車過馬路，男童開兒童卡丁車行駛在馬路上 。（翻攝黑色豪門企業社會事新聞影音）

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