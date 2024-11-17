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馬斯克打造全球最大數據中心 募資60億美元將狂掃輝達10萬片GPU

馬斯克打造全球最大數據中心 xAI募資60億美元將狂掃輝達10萬片GPU

▲ Tesla創辦人馬斯克旗下新創公司xAI正要進行一輪最高達60億美元的融資。（圖／Elon Musk‘s X）

圖文／CTWANT

外媒15日引述知情人士報導，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧新創公司xAI正要進行一輪最高達60億美元的融資，令估值推升至500億美元。這筆資金或許會購買10萬片輝達晶片，以打造xAI的數據中心。

這輪融資將於下周結束，預計將有來自多個中東國家50億美元的主權基金，另外有10億美元來自其他投資者，包括想重新投資xAI的人。

融資所得的資金很有可能購買10萬片輝達，用於打造xAI在美國田納西州曼非斯（Memphis）的數據中心。該數據中心號稱全球最大，除了用於訓練xAI的AI聊天機器人Grok，也會用來支援Tesla的全自動輔助駕駛系統（FSD）。

先前曾有媒體報導，馬斯克在社交媒體平台X發文表示，xAI將擁有一個囊括20萬片輝達 H100和H200 GPU晶片的AI訓練系統。而目前的訓練系統「Colossus」已具超過10萬片輝達H100 GPU，曾被輝達譽為「在創紀錄短的時間內上線的、世界上最大的GPU超級電腦」。

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