CxC聲音作品上架！圖文「配音配樂」更有臨場感　音聲創作者進駐

▲數位內容開店平台「Content x Creator創利市集」成立3周年，宣布11月起正式提供聲音作品上架服務，吸引眾多音聲創作者加入。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

數位內容開店平台「Content x Creator創利市集」成立3周年來持續進化，今（15日）宣布11月起正式提供聲音作品上架服務，原圖類及文類作品也新增「配音配樂」功能，上線後就吸引海內外眾多音聲創作者加入，讀者也更能沉浸在故事中。為慶祝3周年，也推出11月底前全站消費享30%金幣回饋，還有最高150元折價券天天領。

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▲CxC跨足音聲創作領域，吸引聲音創作愛好者社團「九號咖啡館」加入，推出有聲劇。（圖／CxC提供）

「CxC創利市集」成立以來，在會員數、開店數、交易量達到2倍成長，經營穩健，累積瀏覽數已突破1億，打造創作經濟全新里程碑。今年5月起推出站上金幣儲值服務，滿足超小額交易需求；6月推出「折扣碼」及「推薦碼」功能，吸引更多優秀創作者加入平台。

今年9月起也開放出版作品「配音配樂」功能，圖類及文類作品上稿後，可自由搭配「配音」或「背景音樂」，還能自訂「朗讀」字幕或文章，不僅增添閱讀趣味性，讀者也更能沉浸在故事中，讓創作者多元經營。

同時也持續促進內容延伸機會，包括插圖、配音、廣播劇、ASMR等領域，加速媒合及發行過程並創造更多商機。目前主要創作類型，包括小說（佔50%）、漫畫（佔40%）及插畫（佔10%），更有近20%創作者有跨域媒合需求。

CxC就長年對創作市場觀察，認為「跨域創作經營」及「社群粉絲經濟」為創作經濟的兩大趨勢，今年正式跨足聲音內容，如專輯、有聲書、廣播劇等服務，成為業界全面的一站式創作平台，更在2025年將擴充納入「社群功能」，提升平台廣度及黏著度。

▲漫畫作品多了聲音元素，讀者也更能沉浸在故事中。（圖／游素蘭作品／CxC提供）



CxC表示，開啟「聲音創作」服務後首月，立刻吸引眾多海內外知名音聲社團、創作者進駐，包括台灣專注於廣播劇及有聲劇創作的「九號工作室」、致力於IP授權與職人品牌經紀的「華星娛樂」、女性向成人音聲社團「男色研究所」、日本ASMR音聲創作社團ファウナス（FAUNAS）、擁有漫畫、歌手及VTuber等多才作者「Karas」、搖滾樂團「IN N' OUT」、音樂創作人（前街聲總經理）「小海」等。

CxC提供專屬聲音播放介面，搭配豐富創作工具、跨域支援，持續獲得創作者高度好評。不只吸引海內外知名創作者進駐，也持續深耕在地創作圈，在年度盛會「創作者大會」上，著眼探討聲音創作市場、跨域應用實務、AI應用的倫理與法規，活動開放報名後僅3天就額滿，吸引近百位創作者參加，共同探討市場脈動及新觀點。



平台成立3週年來，致力連結跨域創作者，將小說、圖像、聲音創作者串接，進一步合作。期待未來能將多元創作生態圈成功經驗，複製於海外，如中國大陸、馬來西亞等華文市場，預估將吸引各國優質創作者進駐。

為了慶祝成立3週年，「CxC創利市集」即日起至11月30日，全站消費可享30%金幣回饋，最高150元折價券天天領，消費滿額再抽獨家周邊及萬元金幣。為了歡迎更多聲音創作者加入，即日起至12月20日到CxC完成開店及作品上架，還享金會籍禮遇。