　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

CxC聲音作品上架！圖文「配音配樂」更有臨場感　音聲創作者進駐

▲▼數位內容開店平台「Content x Creator創利市集」成立3周年，宣布11月起正式提供聲音作品上架服務。（圖／記者林育綾攝）

▲數位內容開店平台「Content x Creator創利市集」成立3周年，宣布11月起正式提供聲音作品上架服務，吸引眾多音聲創作者加入。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

數位內容開店平台「Content x Creator創利市集」成立3周年來持續進化，今（15日）宣布11月起正式提供聲音作品上架服務，原圖類及文類作品也新增「配音配樂」功能，上線後就吸引海內外眾多音聲創作者加入，讀者也更能沉浸在故事中。為慶祝3周年，也推出11月底前全站消費享30%金幣回饋，還有最高150元折價券天天領。

▲▼「Content x Creator創利市集」成立3周年，跨足音聲創作領域。（圖／CxC提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲CxC跨足音聲創作領域，吸引聲音創作愛好者社團「九號咖啡館」加入，推出有聲劇。（圖／CxC提供）

「CxC創利市集」成立以來，在會員數、開店數、交易量達到2倍成長，經營穩健，累積瀏覽數已突破1億，打造創作經濟全新里程碑。今年5月起推出站上金幣儲值服務，滿足超小額交易需求；6月推出「折扣碼」及「推薦碼」功能，吸引更多優秀創作者加入平台。

今年9月起也開放出版作品「配音配樂」功能，圖類及文類作品上稿後，可自由搭配「配音」或「背景音樂」，還能自訂「朗讀」字幕或文章，不僅增添閱讀趣味性，讀者也更能沉浸在故事中，讓創作者多元經營。

同時也持續促進內容延伸機會，包括插圖、配音、廣播劇、ASMR等領域，加速媒合及發行過程並創造更多商機。目前主要創作類型，包括小說（佔50%）、漫畫（佔40%）及插畫（佔10%），更有近20%創作者有跨域媒合需求。

CxC就長年對創作市場觀察，認為「跨域創作經營」及「社群粉絲經濟」為創作經濟的兩大趨勢，今年正式跨足聲音內容，如專輯、有聲書、廣播劇等服務，成為業界全面的一站式創作平台，更在2025年將擴充納入「社群功能」，提升平台廣度及黏著度。

▲▼「Content x Creator創利市集」成立3周年，跨足音聲創作領域。（圖／CxC提供）

▲漫畫作品多了聲音元素，讀者也更能沉浸在故事中。（圖／游素蘭作品／CxC提供）
 
CxC表示，開啟「聲音創作」服務後首月，立刻吸引眾多海內外知名音聲社團、創作者進駐，包括台灣專注於廣播劇及有聲劇創作的「九號工作室」、致力於IP授權與職人品牌經紀的「華星娛樂」、女性向成人音聲社團「男色研究所」、日本ASMR音聲創作社團ファウナス（FAUNAS）、擁有漫畫、歌手及VTuber等多才作者「Karas」、搖滾樂團「IN N' OUT」、音樂創作人（前街聲總經理）「小海」等。

CxC提供專屬聲音播放介面，搭配豐富創作工具、跨域支援，持續獲得創作者高度好評。不只吸引海內外知名創作者進駐，也持續深耕在地創作圈，在年度盛會「創作者大會」上，著眼探討聲音創作市場、跨域應用實務、AI應用的倫理與法規，活動開放報名後僅3天就額滿，吸引近百位創作者參加，共同探討市場脈動及新觀點。
 
平台成立3週年來，致力連結跨域創作者，將小說、圖像、聲音創作者串接，進一步合作。期待未來能將多元創作生態圈成功經驗，複製於海外，如中國大陸、馬來西亞等華文市場，預估將吸引各國優質創作者進駐。

為了慶祝成立3週年，「CxC創利市集」即日起至11月30日，全站消費可享30%金幣回饋，最高150元折價券天天領，消費滿額再抽獨家周邊及萬元金幣。為了歡迎更多聲音創作者加入，即日起至12月20日到CxC完成開店及作品上架，還享金會籍禮遇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！國民法官判無期
盤點中華隊「12位高顏值球員」！他被封中職吳奇隆
北市國中驚爆連續性侵案　受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學
薄瓜瓜情定醫院千金！護理師證實：人長得帥又客氣
LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明
「自然人憑證」詐騙　北市女2000萬沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

愛神眷顧！「4生肖」2024年底前有機會擺脫單身

天兔趕路「最快明晨登陸屏東」　4地升級豪雨特報

找伴侶「會不會看學歷？」　女網友吐真心話

盤點中華隊「12位高顏值球員」IG追起來！陳傑憲被封中職吳奇隆

洗衣機轉賣驚見「裸女蹲地」　商品照掀暴動！一搜尋笑噴

天兔害桃園天空灰濛濛！環保局啟動緊急應變　空品改善時間曝

佳格「以愛樂活」研習班3大關卡強化樂齡營養教育　陪爺奶吃出健康

陌生男搭捷運「狂看妹子底褲」還彎腰低頭看！網認出：他很愛看胸

LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

愛神眷顧！「4生肖」2024年底前有機會擺脫單身

天兔趕路「最快明晨登陸屏東」　4地升級豪雨特報

找伴侶「會不會看學歷？」　女網友吐真心話

盤點中華隊「12位高顏值球員」IG追起來！陳傑憲被封中職吳奇隆

洗衣機轉賣驚見「裸女蹲地」　商品照掀暴動！一搜尋笑噴

天兔害桃園天空灰濛濛！環保局啟動緊急應變　空品改善時間曝

佳格「以愛樂活」研習班3大關卡強化樂齡營養教育　陪爺奶吃出健康

陌生男搭捷運「狂看妹子底褲」還彎腰低頭看！網認出：他很愛看胸

LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明

國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

白柴歐巴5年前後對比　長出超厚圍巾、腮幫子「眼神一樣派」

源田壯亮喜歡台式應援　想敲郭俊麟安打

嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！搬病想脫罪…國民法官判無期

理財周刊／美股新變數

愛神眷顧！「4生肖」2024年底前有機會擺脫單身

英勇義消捕蜂被螫死！張善政慰問家屬　允諾提升捕蜂捉蛇安全

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

快訊／天兔颱風加速「暴風圈提早觸陸了」　明午登陸

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

不只雙北「西部都超霧」！中南部人傻了

球迷曝中華隊「晉級四強關鍵」：今天幫日本加油

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

更多熱門

相關新聞

自然界水壩工程師　河狸吃播大放送

自然界水壩工程師　河狸吃播大放送

美國俄勒岡州動物園的工作人員分享了河狸吃播的片段，不管吃紅蘿蔔、生菜還是南瓜牠們都會一臉專注地啃食，邊吃還會邊發出清脆響亮的聲音！

靈巧垂耳兔吃播　腮幫鼓動萌炸

靈巧垂耳兔吃播　腮幫鼓動萌炸

整家被收編！牠8年後愛上嗑白飯ASMR

整家被收編！牠8年後愛上嗑白飯ASMR

哥哥正寫功課！小書僮在旁熱情吃播

哥哥正寫功課！小書僮在旁熱情吃播

6首音樂歌單減壓又療癒

6首音樂歌單減壓又療癒

關鍵字：

CxC創立市集廣播劇ASMR

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

委內瑞拉11比0荷蘭　進12強複賽

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

44歲本土劇女星生了！

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

更多

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面