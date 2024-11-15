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蓋拉格：中共2027恐犯台　川普新防長「只剩2年阻止三戰」

▲▼川普提名《福斯新聞》主持人海格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。（圖／翻攝自IG）

▲ 川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯擔任國防部長。（圖／翻攝自IG）

文／中央社

前美國聯邦眾議院中國問題特別委員會成員蓋拉格投書「華爾街日報」，稱中國若按時間表在2027年武力犯台，獲川普提名出任國防部長的赫格塞斯只剩兩年時間阻止第3次世界大戰。

中國國家主席習近平已指示解放軍在2027年以前做好武力犯台的準備，赫格塞斯（Pete Hegseth）是他會否發動入侵的關鍵人物。赫格塞斯促進和平的唯一途徑就是在第1天「宣戰」，對象不是中國、俄羅斯或伊朗，而是五角大廈的官僚體制。

蓋拉格（Mike Gallagher）表示，他的首要任務就是整治海軍。美國需要一個能與中國對抗的海事工業基礎。五角大廈對海事資產的建設要求，涉及太多互不協調的利益相關方。五角大廈制定了作戰需求，例如船艦上的飛彈數量，卻未考慮造船的技術規格，如船艦的重心，這樣的衝突可能會導致性能不佳，或付出更多成本和時間。

美國國防部應該回到1960年代之前，當時有類似委員會的單位與各方協調，讓海軍工作順暢。

蓋拉格認為，海軍還應該設立一個專注於加速某些作戰技術開發和部署的辦公室，類似美國空軍和太空軍的快速反應能力辦公室（Rapid Capabilities Office）；赫格塞斯應該堅持推動更靈活的流程，快速且大規模交付無人水面、空中和水下載具，他還必須與國會合作，幫助造船廠吸引和留住人才。

蓋拉格表示，艦艇、潛艦和飛彈造價昂貴，為了節省開支，赫格塞斯必須強制執行固定價格合約，並迫使私部門承包商自行負擔產品和服務的研究與開發費用，而不是由納稅人承擔。

美國國防部的成本加成合約模式已經對競爭和創新造成破壞，同時推高了成本。已故聯邦參議員馬侃（John McCain）2016年推動實行固定價格合約，但國會在他逝世的5年後撤銷這項作法，蓋拉格認為議員應該恢復固定價格合約來糾正這一錯誤。

蓋拉格表示，國防部長可以透過精簡文職人員、聯合參謀部、國防部長辦公室、將領，以及其他負責多元、平等、包容（DEI）部門等的人力，以及國會監督落實1994年「聯邦採購效率法」（Federal Acquisition Streamlining Act）來騰出資金。

假設中國堅持達成2027年攻台的目標，赫格塞斯只剩兩年時間阻止第3次世界大戰，他必須讓五角大廈處於備戰狀態，解雇任何無法或不願跟上戰時步調工作的官僚。

國防部近年來一直欠缺監督，且自美軍在阿富汗撤軍不順、未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭、現任防長奧斯汀（Lloyd Austin）甚至在未通報白宮情況下搞失蹤，削弱軍事領導層的信任後，赫格塞斯需要大膽行動，才能重建美國人民信心，並讓敵人心生畏懼。（譯者：陳昱婷／核稿：李佩珊）

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