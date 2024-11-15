63年高雄高爾夫球場違規占用...遭市府追討1億　宣布結束營業

▲高雄高爾夫俱樂部。（圖／翻攝高雄高爾夫俱樂部官網）

記者賴文萱／高雄報導

位在澄清湖旁邊的高雄高爾夫球場，去年租約到期持續違規營業，另外球場還被市府查獲違法使用農藥、除草劑，污染草皮。高雄市工務局持續要求業者還地，8日再度發函並追討1億餘元使用補償金，對此，業者今天宣布將於11月24日熄燈，營運63年的歷史也將劃上句點。

俗稱澄清湖球場的高雄高爾夫俱樂部，位於澄清湖風景區旁，1961年成立至今已有63年，當年以9洞球道正式啟用開幕，隨後陸續擴充到國際標準的18洞球道，是南部歷史最悠久的球場。

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不過，高市府出租60公頃土地給高雄高爾夫俱樂部，租約於2023年6月底到期，但球場經營業者對履約承諾事項包括開放民眾休憩、市民七折優惠、以及提供學校教學使用時數等公益回饋等並未落實，工務局要求返還土地，日後將轉型為公園，但業者從去年7月起占用，並違規營業迄今。

業者今日發公告宣布結束營業，並誠摯感謝各位球友63年來的支持與愛護，本球場因高雄市政府要求，配合市府公文指示，所有對外運營將至今年11月24日止。如有未使用票券請於113/11/24前蒞場使用完畢，造成不便，敬請見諒。

▲高雄澄清湖旁的高爾夫球場被發現違法營業，還使用違規農藥 。（圖／高雄市政府工務局提供）

據了解，高雄市工務局公園處8日發函給業者，重申無權占用本市土地做高爾夫球場使用，為避免於爭及耗費行政資源，請立即主動聯緊安排點交事宜，並要求於11月30日前完成點交，以利後續規劃做為休憩、生態永續及防洪等用途之公園綠地。

另外，公文也同時追收占用期間（112年7月1日至113年9月30日）使用補償金，總共1億1223萬餘元。 事實上，高市府稽查發現，該球場未做好水土保持，除排水會進到澄清湖內，有污染水源水質之虞，並進一步查出球場違法使用農藥。

今年8月9日，工務局在現場查獲農藥255罐、除草劑235瓶，其中包括俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松89罐，皆非可用於高爾夫球場草皮之藥劑，球場人員坦承向屏東縣農藥行購買多年，供平日維護草皮使用，惟對農藥訂貨的確切時間、品項、數量及使用後空罐等，皆交代不清，農業局則依違反《農藥管理法》第33條裁罰15萬元，禁藥「毒絲本」沒入銷毀。

市府後續在8月13至27日間，在球場水池驗出農藥「加保扶」，噴藥作業車驗出「賽扶寧」，草皮驗出「嘉磷賽」、「鋅錳乃浦」殘留，現場員工及其草皮指導顧問皆坦承日常都有下藥。

市府也發現編號9號及10號之蓄水池滯洪效能不佳，大雨過後地表逕流排水持續流入下游澄清湖周邊排水系統，水利局認為球場在洪峰期間未能有效調控排放，造成下游發生積淹水情況，限期業者提報水土保持改善計畫，均未獲具體回應，因此依違反《水土保持法》第8條裁罰業主10萬元。

▲高雄澄清湖旁的高爾夫球場被發現違法營業，還使用違規農藥 。（圖／高雄市政府工務局提供）

此外，根據「澄清湖飲用水水源水質保護區」各項管制項目及禁止行為，針對業者在保護區內從事污染水源之行為，環保局已依違反《飲用水管理條例》第5條重罰業者100萬元，另違反《高雄市除草劑管理自治條例》部分也裁罰5萬元，總計市府對其違法違規危害市民公共安全部分，共開出130萬元裁罰通知書，而身為地主的市府，也通告廢止場內地下水井，不讓占用人續用水權。

高市工務局長楊欽富強調，該處高爾夫球場佔地60公頃，在都市計畫使用分區為公園用地，過去在高雄縣政府時期，前縣府就屢屢要求球場經營者應先取得合法身分，並遵守2010年「公告澄清湖飲用水水源水質保護區」各項管制項目及禁止行為。

雖先前在水質部份的定期抽驗並未發現水源遭污染情形，然業者長期違規屬實，且未提改善計畫，市府決定不續租給高爾夫球場使用，未來這60公頃市有土地將轉型供民眾休憩、生態永續、防洪等用途之公園使用，將公有土地回歸給全體市民。