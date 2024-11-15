年輕時被主管罵！7旬翁不爽竟「失眠32年」：不是我的錯

▲男子32年來只能依靠藥物入睡。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「每次睡覺前都越想越氣！」大陸鄭州有一名70歲老翁，年輕時常因為工作原因被老闆責罵，為此鬱鬱寡歡，長達32年都失眠，只能依靠藥物入睡。

據《民生頻道》報導，老翁回想年輕時工作，明明錯不在他，但主管卻連他也一起挨罵，讓他相當不滿，心中一顆石頭懸在那，結果失眠32年，無法好好睡覺，記憶力也一直在減退。

老翁必須依靠藥物才能睡著，期間去多家醫院看病，但失眠的問題都沒有解決，甚至出現巴金森氏症，有醫師建議他在治療的同時放寬心態，尤其是入睡前盡量避免情緒波動。最後老翁決定放過自己，積極配合治療，為的就是可以好好睡上一覺。

經歷曝光後，引發一陣討論，網友都認為生氣不值得，紛紛建議：「大爺，去看看心理醫生吧，一直失眠也挺難受的」、「老闆一點損失沒有，你失眠32年，何必呢」、「那我天天被領導罵的，我豈不是睡不了一個好覺了」、「老闆可能都不在了，你還氣著呢」。

據悉，巴金森氏症從生病到死亡會經過5階段，起初症狀輕微，不會干擾生活品質，但漸漸會影響到活動，最後無法走路或臥床，幾乎只能依靠輪椅及他人照顧，雖然不會直接導致死亡，但病患到後期多會因臥床後尿道、褥瘡、肺炎感染，併發造成死亡。

延伸閱讀

▸ 畢書盡14年前後照差很大 遭疑「進廠維修過」！本尊昔笑回：我也嚇到

▸ 炎亞綸證實與汪東城有心結 確定飛輪海不會再合體

▸ 親戚狂炫耀「兒台積電作業員」！做2年領300萬準備買房 工程師狂打臉