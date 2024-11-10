高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

▲民進黨前立委高嘉瑜傳出可望接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董事長。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近日傳出接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董事長，而退輔會回應，尚未啟動接續推薦人選的遴選作業，任期屆滿時會依行政程序辦理。對此，資深媒體人黃揚明9日在政論節目上表示，高嘉瑜現在沒有工作，所以只能繳國民年金，傳出要給她的欣欣大眾百貨工作，實收資本額7億多，跟中華電信實收700多億相比，那只是零頭而已。

退輔會持有欣欣大眾百貨公司49%持股，民股則為51%，過去董事長丶總經理人選大多安排退役將領出任，有固定的任期制度，前考試院長關中的妻子張惠君也曾接任總經理。現傳出去年大選失利後，一直未有新工作的高嘉瑜有望接任董座位置。

退輔會回應，有關欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現係輔導會推薦之尤志煌董事長擔任，尤董事長任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業。高嘉瑜則表示，一切尊重退輔會的遴選程序，都還沒有開始，自己也不知道他們目前的規劃；她也打趣表示，因為她家原本就是開百貨行，「永欣百貨行」也是很棒的百貨。

對於高嘉瑜可能接任欣欣百貨董事長一事，資深媒體人周玉蔻透過社群媒體表示，當過議員、立法委員，塞去管一個大型雜貨店，要位子要到這麼卑微？黃揚明則在政論節目上表示，高嘉瑜現在沒有工作，只能繳國民年金，至於說傳出要給她欣欣大眾百貨的工作，實收的資本額7億多元，跟中華電信700多億相比，那只是零頭而已。

在消息出來的時間點方面，黃揚明認為，欣欣大眾百貨董事長是在2025年2月才會換人，推估人事在年底至明年1月份左右才會處理，消息流出去如果當事人還沒有授權可以說，就是見光死，所以高嘉瑜最近應該會低調一點，但他認為，還要繼續觀察。