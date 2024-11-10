　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，立委候選人高嘉瑜致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨前立委高嘉瑜傳出可望接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董事長。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近日傳出接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董事長，而退輔會回應，尚未啟動接續推薦人選的遴選作業，任期屆滿時會依行政程序辦理。對此，資深媒體人黃揚明9日在政論節目上表示，高嘉瑜現在沒有工作，所以只能繳國民年金，傳出要給她的欣欣大眾百貨工作，實收資本額7億多，跟中華電信實收700多億相比，那只是零頭而已。

退輔會持有欣欣大眾百貨公司49%持股，民股則為51%，過去董事長丶總經理人選大多安排退役將領出任，有固定的任期制度，前考試院長關中的妻子張惠君也曾接任總經理。現傳出去年大選失利後，一直未有新工作的高嘉瑜有望接任董座位置。

退輔會回應，有關欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現係輔導會推薦之尤志煌董事長擔任，尤董事長任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業。高嘉瑜則表示，一切尊重退輔會的遴選程序，都還沒有開始，自己也不知道他們目前的規劃；她也打趣表示，因為她家原本就是開百貨行，「永欣百貨行」也是很棒的百貨。

對於高嘉瑜可能接任欣欣百貨董事長一事，資深媒體人周玉蔻透過社群媒體表示，當過議員、立法委員，塞去管一個大型雜貨店，要位子要到這麼卑微？黃揚明則在政論節目上表示，高嘉瑜現在沒有工作，只能繳國民年金，至於說傳出要給她欣欣大眾百貨的工作，實收的資本額7億多元，跟中華電信700多億相比，那只是零頭而已。

在消息出來的時間點方面，黃揚明認為，欣欣大眾百貨董事長是在2025年2月才會換人，推估人事在年底至明年1月份左右才會處理，消息流出去如果當事人還沒有授權可以說，就是見光死，所以高嘉瑜最近應該會低調一點，但他認為，還要繼續觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全數開完！　川普橫掃312選舉人票大勝
快訊／富華大飯店火警！　72人急疏散
「最挺台國務卿」掰了　川普：不會邀請蓬佩奧入閣
沙烏地阿拉伯下雪了！沙漠變成「銀白大地」　驚人畫面曝
「拜登若PK川普」　白宮慘烈民調曝光
高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭
快訊／又有熱帶低壓！天兔颱風估24小時內生成　路徑預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

95年次役男注意！　11月底前記得完成線上兵籍調查

財劃法修法不公「牽涉所有縣市」　林俊憲：藍委出賣自己選民

高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

李多慧自爆遭噁男跟蹤！　洪孟楷喊話「報警」：快用跟騷法辦他

公視TaiwanPlus稱川普「重刑犯」！文化部長：事情非常嚴重

民眾黨審預算「這兩類不刁難」　預告人事審查也是重頭戲

快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜：我家原本也是開百貨行

李多慧騎車環島成功超開心　美食之島讓她淪陷：每個地方都吃很多

「川普不會將台灣拱手給中國」　吳志中：台美是維護區域和平的夥伴

北市高中生搭捷運遭襲　蔣萬安下午低調探視曝他「暖心舉動」

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

95年次役男注意！　11月底前記得完成線上兵籍調查

財劃法修法不公「牽涉所有縣市」　林俊憲：藍委出賣自己選民

高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

李多慧自爆遭噁男跟蹤！　洪孟楷喊話「報警」：快用跟騷法辦他

公視TaiwanPlus稱川普「重刑犯」！文化部長：事情非常嚴重

民眾黨審預算「這兩類不刁難」　預告人事審查也是重頭戲

快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜：我家原本也是開百貨行

李多慧騎車環島成功超開心　美食之島讓她淪陷：每個地方都吃很多

「川普不會將台灣拱手給中國」　吳志中：台美是維護區域和平的夥伴

北市高中生搭捷運遭襲　蔣萬安下午低調探視曝他「暖心舉動」

「怪物狀元」威廉森無限期缺陣　鵜鶘6名主要輪替球員掛傷號

中信金股價42元還算甜？　達人：2025年保守估配2.1元

20萬鄭州大學生騎「共享單車」夜衝開封　居民崩潰：像蝗蟲過境

95年次役男注意！　11月底前記得完成線上兵籍調查

獼猴具人畜共通傳染病　林業署籲「4不原則」：保持8公尺距離

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

國土功能分區圖即將公告實施　非都市土地變更案件應及早申辦

《戲說》女星剃度出家3年！　遭挑釁「三太子降臨」新身份曝光

台1線死亡車禍！20歲騎士南下　4hrs後「飄進內線」自撞亡原因曝

苗栗騎士離奇撞高鐵涵洞！頭破血流倒地慘死　零件散落一地

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

政治熱門新聞

TaiwanPlus稱川普重刑犯！公視下架影片

高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜回應了

李多慧遭噁男跟蹤　洪孟楷：一定要報警

李多慧騎車環島成功超開心　美食之島讓她淪陷：每個地方都吃很多

陳佩琪自爆「偵查部分內容」　律師示警：柯文哲起訴後恐繼續羈押

北市高中生搭捷運遭襲　蔣萬安下午低調探視曝他「暖心舉動」

民眾黨審預算「這兩類不刁難」　預告人事審查也是重頭戲

「川普不會將台灣拱手給中國」　吳志中：台美是維護區域和平的夥伴

不是陳啟昱！謝龍介「綠大咖將被偵辦」　稱情報準確賭3碗牛肉麵

捷運又傳砍人事件　北捷推五措施護乘客：全線117站配置1保全

普丁指台灣仿效烏克蘭製造衝突　外交部：顛倒是非、邏輯錯亂

我不服、我抗議！　陳佩琪曝約談內容：柯被說成貪污犯是羞辱他

封政院巧門！在野15日拚「NCC組織法」三讀　翁柏宗恐「正式下台」

更多熱門

相關新聞

快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜回應了

快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜回應了

今（9日）傳出前立委高嘉瑜有望接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董事長。退輔會則回應，尚未啟動接續推薦人選之遴選作業，任期屆滿時輔導會將依行政程序辦理。而高嘉瑜稍早受訪時表示，目前完全沒有收到相關訊息，一切尊重退輔會遴選程序。高也指出，欣欣百貨畢竟歷史悠久，若有一些年輕氣象也是好事，「我家原本就是開百貨行，『永欣百貨行』也是很棒的百貨。」

港湖女神有新工作？傳高嘉瑜將接任欣欣百貨董座　退輔會回應了

港湖女神有新工作？傳高嘉瑜將接任欣欣百貨董座　退輔會回應了

台灣金聯大地震！董事長呂政璋閃辭　總座郭文進接任呼聲高

台灣金聯大地震！董事長呂政璋閃辭　總座郭文進接任呼聲高

上任不到72小時　台灣金聯新董座呂政璋請辭

上任不到72小時　台灣金聯新董座呂政璋請辭

快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭　台驊控股董座張立秋接任

快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭　台驊控股董座張立秋接任

關鍵字：

高嘉瑜欣欣大眾百貨退輔會媒體人董事長

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

任務8天變8月　女太空人暴瘦嚇壞NASA

北漂女碩士捷運砍人！剛被辭退就行兇

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面