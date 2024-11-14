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天兔走法神秘「可能滯留不動」　氣象署曝2路徑對台影響

▲▼氣象署官方路徑天兔颱風以北轉可能性最高。（圖／氣象署提供）

▲氣象署官方路徑天兔颱風以北轉可能性最高。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風今晨發布海上颱風警報，最快傍晚發布陸上警報，目前路徑仍有不確定性，中央氣象署指出，以北轉可能性最高，但從系集模式路徑預測圖，周五上午颱風中心可能位置涵蓋從台灣東邊海面到西南邊海面，有滯留不動或登陸台灣的狀況。

氣象署今在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」解析颱風路徑走勢，直呼天兔颱風令人難以捉摸，最主要的關鍵是颱風的強度，與導引颱風的大氣環境相關。而不同的路徑所造成的風雨區域、時程都會有不一樣的變化。

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氣象署歸納分析出北轉、西進或滯留不動2大路徑，就北轉路徑來說，花東、屏東雨勢最大，易有局部豪雨，北海岸、宜花地區及大台北山區有局部大雨。台東、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島將出現9至12級強陣風。

基隆北海岸、澎湖、馬祖亦有8至9級較強陣風；浪的部分，東半部、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島浪高達3至6公尺，尤其蘭嶼、綠島周五晚間最接近颱風中心，浪高可達6公尺以上。

若以西進或滯留不動的路徑，氣象署指出，恆春半島易出現局部豪雨，台東、屏東、南花蓮為局部大雨，恆春半島易有9至10級強陣風。東半部、西南部沿海及蘭嶼、綠島浪高約2至3米，尤其15日白天恆春半島沿海有4米左右的浪高。

氣象署表示，統整來說，恆春半島務必要小心強風豪雨，其他地區風雨則視颱風路徑而定，有相當大的不確定性。

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