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ViewSonic AI教科書讓歷史人物「現場上課」：教育科技化是必然趨勢

記者蘇晟彥／台北報導

ViewSonic 從2020年開始積極搶攻教育科技市場， 14日在「2024臺灣教育科技展」（資訊月）展場中，以「AI賦能，探索無限可能」為主題，除了展出日前的AI相關科技應用在教育的技術，以四大展區邀請教師、學生一起探索教育科技新視野，本次也公開正在Close Beta的「AI教科書」，ViewSonic優派學院院長連育仁表示受訪時表示，「教育科技化是必然趨勢，躲也躲不掉，但ViewSonic從2020就積極備戰，讓教學能變得更豐富、有趣」

▼ViewSonic從2020年積極進攻教育科技市場，今年參展再次端出4大應用，其中包含令人驚豔的「AI教科書」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ viewsonic,未來實驗室,AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

因應全球教育科技發展趨勢，教育部今年8月發布「中小學數位教學指引3.0」，規範生成式AI在教學中的應用，顯示「AI賦能教育」在臺灣受重視的程度，ViewSonic超前部署在2020年就開始備戰，回應教育現場的需求，將AI技術融入教學，提供教師們最方便實用的資源。

在9月時，ViewSonic就向媒體揭露過正在進行的「AI數位轉型—四大應用場景」，在本次資訊月中，主要以「Future School為主軸」，邀請同學、老師現場實際體驗「優派研究室」、「優派小教室」等應用。對此，連育仁表示，「自己也是老師，但現在老師要學這麼多不同AI，因此ViewSonic想到『不如整合到教科書，推出AI教科書』」像是教師在課堂上可以藉由電子白板，讓學生與虛擬歷史人物如李白、馬偕博士等跨時空互動，例如詢問馬偕「你來這邊幫多少人拔牙了？」等等，這些AI歷史人物就會從資料庫尋找答案「回答」，提升學生的學習參與感。

但連強調，AI相關應用並不是「讓老師消失」，是透過AI可以讓教學可以變得更有趣、互動性更高，而老師必須充當最後把關者，而且AI教育科技的應用，能讓偏鄉、有需求的孩子有更深沉的引導，把一些行政庶務處理的時間降低，把這些時間花在教學上面，目前Viewsonic也有與許多師培中心像是高師大、文藻合作，讓老師能夠有相關培訓，而目前大約有1萬多位教師使用這樣的授課模式，大約佔15%，在電子平板在學校已經普及到8成的情況下，科技化這件事已經是趨勢，絕對跑不掉。

▼連育仁指出AI科技教育是希望透過AI讓教學更有趣，但老師仍必須當最後知識的把關者。（圖／ViewSonic提供）

▲▼ 。（圖／VIEWSONIC提供）

在本次展覽中，「優派研究室」展示廣受教師好評的ClassSwift一站式即時互動平臺，包含「AI題目生成」、「AI簡答批改」、「人工智慧課堂分析」等功能。同時展出開發中的「3D AI歷史角色互動」，學生能與AI驅動的3D歷史人物對話，彷彿穿越時空，從歷史人物的視角理解其決策與背景，實現沉浸式的學習；「AI發音評估」則幫助教師快速檢視學生的外語學習成果，通過學生錄音比對語句的準確性、完整性、流暢度與韻律，提供即時的發音反饋，提升語言教學效果。「AI教學助理」則可依據學生回應，精準分析學習進度，為教師提供教學策略建議，實現真正的因材施教。在此區，教師不僅能體驗AI教學技術，還可提供回饋，從教學者轉變成為AI教學功能的共同開發者。

而「優派小教室」中，展出最新互動教學數位內容，包含《賴世雄國小英語互動遊戲包》、《溫美玉科技注音10堂課》等，多元有趣的設計能激發學生學習意願。此區亦展出榮獲2024 EdTech Award 數位內容獎的《溫美玉高效互動作文》，透過myViewBoard沉浸式數位白板系統打破傳統作文教學框架，讓學生能夠在動態互動的環境中，提升對寫作的興趣。

▼ClassSwift 一站式即時互動平臺讓教師能夠即時考核學生的學習進度，迅速了解學生較不了解的地方。

▲▼ viewsonic,教育解決方案,優派學院 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼《溫美玉科技注音10堂課》能讓孩童用自己的創意學習課程。

▲▼ viewsonic,未來實驗室,AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼正在開發的「3D AI歷史角色互動」能將這些歷史人物建模，學生可以即刻詢問問題，他們則能透過AI資料庫的內容回答學生。

▲▼ viewsonic,教育解決方案,優派學院 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「優派會議室」則針對教育協作、遠距會議需求，展出TeamJoin視訊協作會議解決方案與TeamOne AI協作白板軟體，其中AI便利貼摘要功能（AI Summarization），可讓教師進行跨校交流與教學協作時更為便利，提高協作效率，同時也適用各級學生的跨校學程和專案合作。

此外，現場運用ViewSonic軟硬體科技帶來絕佳的視聽互動體驗，透過110吋ViewBoard互動顯示器與兩臺135吋高機動性折疊式LED 顯示器，重現「ViewSonic Future School」教學場景，邀請第一線的名師們展示如何在教學現場中實現創新教學。

為期4天的臺灣教育科技展，ViewSonic安排26堂精彩的名家講座與數位增能培訓課程，含括五大教育趨勢AI科技賦能、跨域素養、自主學習、SEL社會情緒教育、SDGs永續發展，透過實際的演示幫助教師掌握教育科技融入教學的方法 。課程規劃跨越各學齡層與不同學科領域，如語文、數理、特殊教育等領域。

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