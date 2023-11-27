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ViewSonic業界首款Xbox專用投影機　超高120Hz更新率玩遊戲更爽快

▲▼ ViewSonic業界首款Xbox專用投影機　超高120Hz更新率玩遊戲更爽快。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ ViewSonic 推出 Xbox 專門投影機。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

近日，ViewSonic 推出了業界首款專為 Xbox 遊戲主機量身定制的投影機，致力於為玩家提供一流的 4K HDR 遊戲體驗。這款投影機配備 120 吋大螢幕和 Harman Kardon 的專業揚聲器，旨在為追求頂尖遊戲體驗的玩家帶來前所未有的沉浸感。

自 2022 年 1 月起，ViewSonic 與微軟合作，專注於研發遊戲投影產品，共同開發出專門針對 Xbox 的投影機系列，以拓展家庭娛樂的可能性，業者聲稱這些專用投影機還通過了 Xbox 七大類別超過 60 項的嚴格測試，完美支援 Xbox Series X|S 的所有功能，提供了無與倫比的遊戲畫質。

ViewSonic 的全新 X1-4K 和短焦 X2-4K LED 投影機，都是專為 Xbox 設計的，兩款皆具備潮黑設計，並點綴著 Xbox 的標誌性綠色，並且支援 Xbox 獨有的 1440p 解析度和 120Hz 的更新率，有效解決了以往使用投影機玩遊戲時可能遇到的畫面延遲和模糊問題。

▲▼ ViewSonic業界首款Xbox專用投影機　超高120Hz更新率玩遊戲更爽快。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 投影機身正面。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ ViewSonic業界首款Xbox專用投影機　超高120Hz更新率玩遊戲更爽快。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 投影機身燈泡特寫。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ ViewSonic業界首款Xbox專用投影機　超高120Hz更新率玩遊戲更爽快。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 投影機背面排線孔。（圖／記者樓菀玲攝）

這兩款投影機還支援 Xbox 的「消費者電子控制」HDMI 功能，當開啟 Xbox 時，可以同步啟動投影機，並自動將畫面設置為遊戲模式，以獲得最佳的遊戲色彩表現。投影機採用了德州儀器的 0.65 吋 DMD 晶片，提供出色的對比度和色彩表現，使遊戲中的明暗部分更加清晰。

此外，這些投影機使用第三代 LED 技術，亮度高達 2,900 流明，即使在明亮的環境中也能保持清晰的畫質。其使用壽命長達 60,000 小時，相當於每天使用 5 小時也能持續運作 30 年之久。

X1-4K LED 投影機具有垂直鏡頭位移和 1.3 倍光學變焦功能，而短焦 X2-4K LED 則支援 1.2 倍光學變焦，方便使用者在小空間擺放，這兩款投影機均通過了 TÜV SÜD 的低藍光認證，保護使用者的視力安全。

▲▼ ViewSonic業界首款Xbox專用投影機　超高120Hz更新率玩遊戲更爽快。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 投影機實拍表現。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ ViewSonic業界首款Xbox專用投影機　超高120Hz更新率玩遊戲更爽快。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 投影機實拍表現。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ ViewSonic業界首款Xbox專用投影機　超高120Hz更新率玩遊戲更爽快。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 投影機實拍表現。（圖／記者樓菀玲攝）

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